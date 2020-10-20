السعودية : هل يمكن نقل عامل دون موافقة صاحب العمل؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية : إنه يسمح بنقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل بشرط.
جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسار أحد المستفيدين على موقع تويتر، حيث أضافت أنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
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كما ردت على استفسار آخر وقالت: إن نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح مؤقتًا.
وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة المواطن من الأجانب بنسب التوطين في برنامج “نطاقات”.
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