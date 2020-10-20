نشكركم على قرائتكم خبر إمرأة تخطف نظر “الملك سلمان” وصدور أمر ملكي بشأنها على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - شهدت السعودية سابقة فريدة من نوعها، بعدما حازت امرأة ثقة الملك سلمان بن عبد العزيز، ليصدر أمر ملكي، مساء امس، بتعيينها في منصب مرموق لأول مرة.

ونصَّ الأمر الملكي الصادر عن "الملك سلمان"، بتعيين حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة أنباء "واس" الرسمية.

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وأعاد "الملك سلمان" تشكيل "مجلس الشوري" بالحفاظ على عدد من الأعضاء المقربين من الحكومة، وعين آخرين من أصحاب الولاءات لولي العهد محمد بن سلمان.

ويضم مجلس الشورى 150 عضوًا من بينهم 30 امرأة وذلك منذ عهد العاهل السعودي السابق، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر في حينه بتخصيص 20% من مقاعد هذه المؤسسة للنساء.

ويمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية لا تتمتع بأي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه عاهل المملكة.