نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر معجبة حسناء "تأكل" محمد رمضان بنظرات شهوانية وتثير غضب زوجته.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان الاسطورة المعروف بلقب نمير ون في الوسط الفني المصري لموقف محرج بعد مشاركته للجمهور مقطع فيديو مع معجبيه في كواليس احدى حفلاته.

وظهر رمضان متوسطاً جمهوره من الفتيات الحسناوات الى ان تقدمت احداهن بشعر أشقر ملفت وشورت أسود قصير لالتقاط صورة مع النجم العربي رمضان وأثارت الجدل بنظرات شهوانية لرمضان في الفيديو خلال التصوير.

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وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الجمهور عن استيائه من نظرات الحسناء الشقراء الى رمضان والتي من الممكن أن تتسبب بمشكلة عائلية للنجم المصري مع زوجته بسبب غيرتها الكبيرة عليه.

وترك الجمهور العيدي من التعليقات التي استنكرت الفيديو مع الحسناء الشقراء وعلق احدى المتابعين بقوله” اكلتيه بعيونك ياشيخة”.

والجدير ذكر ان رمضان كان قد تعرض لحملة ممنهجة وهجوم واسع من زميله أحمد الفيشاوي بعد اطلاق بوستر أغنيته الساخرة من رمضان والتي تحمل اسم نمبر 2 وتوعد رمضان باكتساح نجوميته في الوطن العربي.

ويشار الى ان رمضان احتل الترند العربي في موسم رمضان 2020 ببطولة مسلسل البرنس وتراجع عن تمثيل شخصية الراحل أحمد زكي في مسلسل الاسطورة الى حين حل الخلاف مع الورثة كما أعلن عن بطولته في مسلسل سيحمل اسم موسى في رمضان 2021.

اما على المستوى الغنائي فقد أطلق رمضان عدة أغاني حصدت الملايين من المشاهدات عبر قناته في يوتيوب بمشاركة مطربين عالميين وكان أنجها أغنية تيك توك رفقة سوبرسكاو وأغنية ياحبيبي رفقة الرابر الفرنسي ديمتري جيمس.



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