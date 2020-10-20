نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 شائعات عن ياسمين صبري وابو هشيمة ليست صحيحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

اقتحمت الشائعات حياة الفنانة المصيرة ياسمين صبري بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بكثرة ابتداء بشائعات الحمل نتيجة صورة ظهرت فيها ياسمين بوجه شاحب وبطن منتفخ.

ثم شائعات الانفصال عن زوجها والتي نفتها من خلال فيديو في استوري انستجرام ظهرت فيه رفقة زوجها يمارسان الرياضة في الجيم.

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وأخيراً وليس آخراُ شائعات طفت على السطح في الصحافة بينت بأن صبري ستغيب عن الموسم الرمضاني المقبل نتيجة تعرضها لانتقادات حادة في دورها ضمن مسلسل فرصة تانية واعتكافها عن الدراما واتجاهها للعب دور بطولة مطلقة في السينما المصرية واذا صحت الشائعات ستكون التجربة السينمائية الاولى لصبري في مسيرتها المهنية.

والجدير بالذكر ان ياسمين كانت قد تعرضت لشائعات طلبها 4 ملايين جنيه مصري لقاء ظهورها الحصري مع عمرو أديب في برنامجه الشهير الحكاية.

ورجح الجمهور طلب صبري لهذا الرقم المرتفع لاعلانها عن انفصالها عن زوجها أبوهشيمة ضمن سياق اللقاء وهو ما رفضه الكثير من المتابعين نتيجة العلاقة القوية التي تجمع أبو هشيمة بالاعلامي عمرو اديب.

ويشار الى ان صبري كانت قد فاجأت الجمهور بخبر خطوبتها وزواجها المستعجل بعد شهور من الخطبة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واقتصر حفل الزفاف على العائلة فقط في منزل صبري نتيجة اجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.





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