لورديانا تحول السوشال ميديا إلى نار ملتهبة.. وهذا ما لا تعرفه عنها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٩ صباحاً (دوت الخليج )

حولت الراقصة البرازيلية لورديانا منصات السوشال ميديا إلى نار ملتهبة، برقصة ساخنة على أنغام "أخوتي " للمطرب الشعبي المصري شحتة كاريكا.

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، مقطع فيديو للورديانا، وهي ترقص داخل مركز تجميل، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالتعبير عن سعادتها بالرقص على الأغنية الشعبية.

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وبعد ساعات قليل من انتشار مقطع الفيديو على منصات السوشال ميديا، تحولت الراقصة البرازيلية إلى حديث الساعة في الشارع المصري.

وفي السطور التالية نورد 5 معلومات عن الراقصة لورديانا التى اشعلت السوشال ميديا:

لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا.

اثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلى عندما نشرت فيديو لها وهي ترقص على أنغام "عود البطل".

رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد".

تحرص على إعطاء دروس فى الرقص للفتيات عبر حسابها على انستجرام.

كان الظهور الأول للراقصة لورديانا، فى الساحل الشمالي المصري

جدير بالذكر أن لورديانا، احتفلت أمس بعد إنتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى ما يقارب 450 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".



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