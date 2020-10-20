نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمفاجأة صادمة.. شرين عبدالوهاب في حياتي 5 رجال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرضت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب للعديد من الأزماتٍ في السنوات الأخيرة من نشاطها الفني. فبالإضافة لسجلها المليئة بالانجازات، كذلك كان لها سجلٌ آخر مليء بإيقاع بالأزمات بين الحين والآخر.

تعرف عبدالوهاب بزلات لسانها التي كانت سببا في إيقاعها في الكثير من المشاكل أوقعتها مع زملائها والجمهور وكذلك نقابتها والتي أرادت في بعض الأحيان إيقافها عن الغناء. ومن بين هذه الزلات، عندما قالت في أحتفال رأس السنة “أنا خسارة في مصر”.

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وايضا عندما طُلب منها أن تغني “ما شربتش من نيلها” بإحدى الحفلات الغنائية، لتقول بأن مياه النيل تتسبب بالإصابة بالبلهارسيا، الأمر الذي كاد أن بحبسها.

ولم تقتصر شيرين عبدالوهاب زلاتها على تعبيراتها فيما يتعلق بوطنها مصر، بل تخطاه إلى أن تسبب لها في مشاكل كثيرة مع زملائها والتي من أبرزها، عندما تحدثت بصورة غير مناسبة عن مواطنها المطرب عمرو دياب، خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش. مما دفعها الى تقديم الاعتذار وتقول أنها لم تقصد الإساءة.

هذه تلك الأزمات التي خرجت للعلن. حيث لم تكن هذه هي الأزمات الوحيدة التي واجهتها شيرين في حياتها. حيث واجهت أزمات من نوعٍ آخر وخصوصا مع أزواجها. وكذلك بعض آرائها الغريبة من نوعها والتي يعرضها الفيديو أعلاه الذي قام بأعداده موقع فوشيا المختص باخبار الفنانين.



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