ندى بسيوني توضح حقيقة ارتباطها بنجم الزمالك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

علقت الفنانة ندى بسيوني على شائعات ارتباطها بأيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمحلل الكروي حاليًا .

وتحدثت ندى بسيوني عن حقيقة علاقتها بأيمن دون ذكر اسمه لافتة إلى أنها تكن له كل الاحترام وتجمعهما صداقة عبر "تويتر" فحسب ولم يلتقيا ولو لمرة واحدة.

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وتابعت ندى بسيوني أن أيمن يونس اتصل بها هاتفها ليسألها عن شائعات ارتباطهما التي انتشرت بسبب تبادلهما التغريدات عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وتعليقًا على حياتها الشخصية نفت ندى بسيوني زواجها أو ارتباطها من أي شخص مبررة ذلك بأنها رومانسية للغاية ولاتريد أن تصطدم بالواقع.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مشاركتها في مسرحية "حمام الست" التي عرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.



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