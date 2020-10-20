نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد إجرائها عملية جراحية.. إعلامية شهير تظهر مرتدية الحجاب (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها وأصدقائها بعد إجرائها عملية جراحية عاجلة من خلال فيديو لها ظهرت من خلاله وهي ترتدي الحجاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفديوهات الأشهر إنستجرام.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو: "الحمد الله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يارب.. أنا قولت اطمنكم عليا، وأول حاجة عملتها سجدت سجدة شكر لله وشكرت ربنا أنه رجعني تاني وقومني بالسلامة ".

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وكانت قد أعلنت بسمة وهبة خضوعها لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وطلبت من جمهورها بالدعاء لها حيث قالت: "يارب أن شاء الله خير بإذن الله بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني في الدعاء".

View this post on Instagram الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب ???????????? A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Oct 18, 2020 at 1:24am PDT





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