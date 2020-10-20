رانيا محمود ياسين تكذب ابنة رجاء جداوي بعد تصريح الاخيرة عن والدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ردت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، على ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن تأكيدات إصابة والدها الفنان الراحل محمود ياسين، بمرض الزهايمر، قبل رحيله بسنوات، وفقا لما جاء على لسان ابنة رجاء الجداوي “أميرة” في وقت سابق.

وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريحات متلفزة، أن ما يتردد بشأن إصابة والدها بالزهايمر غير صحيح، موضحة أنه لم يكن مصابًا بمرض الزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه حتى آخر أيامه، منوهة بأنه كان حريصًا في حديثه على ضبط اللغة العربية، معقبة: “والدي كان بيضايق لما حد يقول تشكيل غلط.. الفراق وحش وللأسف أبويا مات”.

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وحسمت رانيا محمود ياسين، الجدل بشأن وجود خلاف بين والدها وبين الزعيم الفنان عادل، إمام قائلة: “لا يوجد خلاف بين والدي والزعيم عادل إمام.. وحتى لو كان هناك خلاف فهو خلافًا جوهريًا أستاذ عادل بيحب والدي وبيحترمه ونعاه ولما كان بيشوفني في التصوير كان بيبعتله السلام معايا”.

وأردفت رانيا محمود ياسين، قائلة: “والدي قال لى العمل مع الأستاذ عادل بيجيب النجاح وأنا باخد رأيه في العمل مع عادل إمام والكلمة دي منستهاش”.

وأكدت رانيا محمود ياسين، أن والدها تم تكريمه من الدولة ومحبيه ومعجبيه بشكل كبير، ولا أساس لما يتم تداوله. وتابعت: “الجنازة اليوم خير دليل على الكلام غير الحقيقي الذي حسابات باسمي”، موجهة الشكر لكل الحاضرين في جنازة والدها.

وأوضحت رانيا ياسين، قائلة: “الناس جميعًا حزينة على والدي.. لأنه كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض ولذلك استحق إشادة الجميع به.. وأحد الحضور في الجنازة قال لي النهاردة أنا جاي من سوهاج مخصوص علشان الجنازة بتاعة الأستاذ”. مردفة أن والدها الراحل شارك في أعمال فنية دينية ووطنية، حظيت باهتمام الجميع، ورحيله سيحدث فراغًا كبيرًا، ولا يمكن لأحد أن يسده مهما قدم من أعمال فنية.

وكانت قد ورطت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، نفسها دون قصد، مع أبناء الفنان الراحل محمود ياسين، خلال نعيها له بالكشف عن مرضه الذي كان يعاني منه مؤخرا، وهو “الزهايمر”.

ونشرت أميرة من حساب والدتها المتوفية، عبر “إنستغرام” نعيا للراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وجاء نص نعيها: “الله يرحمك يا أنكل محمود.. دخلت على مامي يوم لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني.. كانت فرحانة جدًا وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.



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