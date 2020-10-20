بفستان تايجر قصير.. زوجة أحمد صلاح تثير جدل غير مسبوق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لمدربة "الزومبا" إسراء جلال زوجة النجم أحمد صلاح حسني، في أحدث ظهور لها علي السويشال ميديا. وظهرت إسراء جلال في الصور بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستان تايجر قصير فوق الركبة، ونسقت مع هذه الإطلالة بعض اللمسات من المكياج وهو ما تماشى مع إطلالتها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مما زاد من مفاتن أنوثتها وجمالها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: رانيا محمود ياسين تكذب ابنة رجاء جداوي بعد تصريح الاخيرة عن والدها بعد إجرائها عملية جراحية.. إعلامية شهير تظهر مرتدية الحجاب (شاهد) بمفاجأة صادمة.. شرين عبدالوهاب في حياتي 5 رجال نجم بارز يفقده مسلسل المؤسس عثمان بعد وفاته بحادث سير 4 شائعات عن ياسمين صبري وابو هشيمة ليست صحيحة معجبة حسناء "تأكل" محمد رمضان بنظرات شهوانية وتثير غضب زوجته.. فيديو مرفعش سماعة تليفون واطمن عليه.. زوجة محمود ياسين تهاجم عادل إمام لورديانا تحول السوشال ميديا إلى نار ملتهبة.. وهذا ما لا تعرفه عنها (فيديو) انفجار بطارية هاتف يحرق سيارة أمير سعودي.. شاهد وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والسبب صورة مع نيللي كريم ميس حمدان تظهر في فيديو فاضح.. والجمهور يركز على ضحكتها ​رانيا يوسف تكشف "بدون خجل" سبب جمال هذه المنطقة من جسمها فلكي سعودي يحذر سكان المملكة و5 دول من منخفض قادم.. وهذه النصائح! فيديو نادر يكشف سبب كره أم كلثوم لـ فريد الأطرش بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب وشارك أحمد صلاح حسني في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وإنعام سالوسة وليلى أحمد زاهر وضياء عبد الخالق، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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