نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بإطلالة جديدة.. نوال الزغبي تثير جدل كبير في مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي موجة من الجدل بين متابعيها على منصات التواصل بعد أن قامت بنشر صورة لها أطلت من خلالها بفستان لونه أصفر وعلقت عليها “مساء الخير جميعا.

وتداول الكثير من المتابعين الصورة الأصلية للنجمة قبل إجراء تعديلات عليها، مشيرين إلى أنها قامت بالتقاطها في مهرجان جرش بالأردن. لتعيد نشرها ولكن مع إجراء بعض التغييرات.

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https://www.instagram.com/p/CGfstIFDHCB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGfstIFDHCB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Oct 18, 2020 at 11:40am PDT

وبدأ الجمهور بالحديث عن أهم الفروقات ما بين الصورتين. بينما غالبية التعليقات تقول ان الزغبي عدلت على صورتها من خلال برنامج الفوتوشوب. مستغربين بقيامها بمثل هذه التصرفات.

نشرت أحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير الصورة الأصلية والجديدة وعلقت عليها:” نوال الزغبي منزّلة الصورة يلي عالشّمال ع أساس ثروباك من مهرجان جرش ولكن الصورة الأصلية هي يلي على اليمين، بيناتنا حلوة بالحالتين بس اذا أقوياء بتقدرو تطلّعو كلّ الفوارق بين الصورتين أنا لقيت سبعة #جمال #حب #سعادة #فرح”.

وكانت من بين ردود الأفعال على الصورتين من بينها:” طيب عملت فوتوشوب تصطفل بس ليش لتبيض وجاااا ويصير افتح من جسما” . ” كتير حلوة الصورة الاساسية ما كان في داعي”. ” على الشمال ابدا مو مبينة نوال … بس هي تشد حيلها وتعمل نفس العمليات التجميل بتطلع مثل الصورة”. ” انا لقيت الصورة لي عاليمين أحلى لأنو على وجهها معالم الحياة، عكس يلي على اليسار كأنها بلاستيك”. ” كتير مبين انو فوتوشوب ليش بحسك بتحطي راسك بصور حدا تاني لانو هيدا الجسم مش جسمك”.

https://www.instagram.com/p/CGhZB8IHiyI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGhZB8IHiyI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by LebaneseBeautyQueens. (@lebanesebeautyqueens) on Oct 19, 2020 at 3:27am PDT

بينما تلقت الفنانة الدعم والمساندة من قبل البعض والتي كان بينها:” نوال الزغبي من أجمل مطربات طلعوا في وقتها جميله وتميزت بشعرها وحواجبها وعيونها وشامه الشفايف وستايلها مميز ولحد الحين بالملابس فا تبقى جميله من قبل والحين”.



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