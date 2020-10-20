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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضبطت الفرق الميدانية بدوريات الأمن في العاصمة السعودية الرياض مصنعاً للخمور داخل شقة سكنية، يديره وافد وامرأتان مخالفتان لنظام أمن الحدود.

ونشر “سناب الداخلية” فيديو رصدته “وطن”، يوثق لحظة عثور رجال الأمن على 10 براميل مملوءة بالخمر والأدوات التي يتم باستخدامها تصنيع المادة المٌسكرة.

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القبض على رجل وامرأتين داخل شقة بالرياض وهذا ماكانوا يفعلونه “بالحرام”!.. فيديو يوثق لحظة القبض عليهم

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وجرى إيقاف المتهمين تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي سياق مُتصل، أعلنت أمانة منطقة الرياض، ضبط مصنع للخمور في إحدى العبارات لتصريف مياه الأمطار.

وذكرت الأمانة في تغريدة رصدتها “وطن” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى “ضبط مصنع خمور أنشأه وافدون خلال فترة الصيف في إحدى العبارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار في العاصمة”.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 420 ألف شخص، قال في تغريدة سابقة أن الخمور ستكون متوفرة بالمملكة بشكل رسمي في الفنادق ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل بأوامر رسمية.

وسبق أن أشارت وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع هذا العام.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ.

المصدر: وطن