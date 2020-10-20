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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو سجل أثناء وصول أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لتقديم واجب التعزية. حيث ما زالت مراسم عزاء الفنان القدير الراحل محمود ياسين تشغل المتابعين.

وتوجهت أميرة مختار إلى عمرو محمود ياسين بكلمات بدا أنها تعبر من خلالها عن تعاطفها وقامت بمعانقته. وقبل أن تذهب للقيام بالمثل مع شقيقته رانيا بدت على الأخيرة علامات الانفعال لسبب لم يعرف.

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رانيا محمود ياسين تتعرض للانتقاد بسبب انفعالها أثناء تعزية ابنة رجاء الجداوي لها- (فيديو)



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واللافت أنها واصلت انفعالها بعدما حادثتها أميرة واعتبر بعض المتابعين أنها تعاتبها بسبب ما نشرته عن والدها مؤخراً على حسابها الخاص على “إنستغرام” حيث كتبت: “الله يرحمك يا أنكل محمود. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جداً وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني. كانت فرحانة جداً وأعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاس. الله يرحمه رجل محترم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعرّض هذا رانيا لموجة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن ردة فعلها لا تتفق وأجواء الحزن التي تعيشها وأن الوقت ليس مناسباً للعتاب.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عاما بعدما أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة العامة.

https://www.instagram.com/p/CGf8fNJhXYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGf8fNJhXYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGf8fNJhXYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Oct 18, 2020 at 2:00pm PDT

المصدر: القدس العربي