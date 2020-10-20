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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يضمن فيتامين B12 التشغيل السلس لوظائف الجسم الحيوية ، مما يساعد على تفسير سبب ظهور أعراض نقص B12 بشكل حاد. إذا لاحظت واحدًا أو أكثر من هذه التغييرات ، فقد يكون لديك مستويات منخفضة من B12.

يؤدي فيتامين ب 12 ثلاثة أدوار رئيسية في الجسم - فهو يساعد في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم ويساعد في تكوين الحمض النووي ، المادة الوراثية في جميع الخلايا. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يساعد فيتامين ب 12 أيضًا في منع نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم الأرومات الذي يجعل الناس متعبين وضعفاء. نظرًا لمساهمتها الضخمة ، فلا عجب أن وجود مستويات منخفضة من B12 يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض.

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8 علامات منبهة تدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك



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وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن أن يكون نقص فيتامين B12 بطيئًا في التطور ، مما يتسبب في ظهور الأعراض تدريجيًا وتكثيفها بمرور الوقت. يمكن أن يأتي أيضًا بسرعة نسبيًا.

يقول هارفارد هيلث: "بالنظر إلى مجموعة الأعراض التي يمكن أن يسببها نقص فيتامين ب 12 ، يمكن التغاضي عن الحالة أو الخلط بينها وبين شيء آخر".

ومع ذلك ، كما يشير الجسم الصحي ، هناك مجموعات من الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب 12.

قد تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 ما يلي:

أحاسيس غريبة أو تنميل أو وخز في اليدين أو الساقين أو القدمين

صعوبة في المشي (مذهلة ، مشاكل في التوازن)

فقر دم

لسان منتفخ وملتهب

صعوبة التفكير والاستدلال (الصعوبات المعرفية) ، أو فقدان الذاكرة

ضعف

اعياء.

كيف أستجيب لهذه الأعراض؟

يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12 ، كما تقول NHS.

يوضح الجسم الصحي: "غالبًا ما يتم تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".

من المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تُركت دون علاج".



هل أنا في خطر؟

هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين ب 12 - فقر الدم الخبيث واتباع أنظمة غذائية معينة بدقة.

فقر الدم الخبيث هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يمنع الجسم من تكوين العامل الداخلي - وهو بروتين تصنعه المعدة ويحتاج إلى امتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء.

وفقًا لـ NHS ، فإن فقر الدم الخبيث هو السبب الرئيسي لنقص B12 في المملكة المتحدة.

يمكن أن يؤدي التقيد الصارم بنظام غذائي نباتي أو نباتي إلى زيادة خطر إصابتك بنقص في B12.



يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية ويضاف إلى بعض الأطعمة المدعمة.

كما توضح المعاهد الوطنية للصحة ، فإن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين ب 12 إلا إذا كانت مدعمة.

كيف يتم علاجها؟

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة ولكن يمكن علاج معظم الأشخاص بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامينسيانوكوبالامين.

إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي ، فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب 12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات" ، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتضيف: "الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية ، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، قد يحتاجون إلى أقراص فيتامين ب 12 مدى الحياة".

كيف يمكنني تعبئة B12؟

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

لحمسمك السلمون وسمك القدالحليب ومنتجات الألبان الأخرىبيض.

"إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا ، أو تبحث عن بدائل للحوم ومنتجات الألبان ، فهناك أطعمة أخرى تحتوي على فيتامين ب 12 ، مثل مستخلص الخميرة (بما في ذلك مارميت) ، وكذلك بعض حبوب الإفطار المدعمة ومنتجات الصويا ، "يضيف NHS.