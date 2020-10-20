فوائد الموز المذهلة للجسم والمخ والجنس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

الموز له العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والأعضاء الحيوية، حيث يتميز بالعديد من الفوائد الصحية لذلك يجب إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك.

فوائد المـوز وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكي “foodmatters” عن فوائد الموز العديد للجسم والبشرة والتجميل، وتشمل:

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فوائد المـوز للجنس الموز يحتوى على البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز الدم فى شرايين العضو الذكرى ويساعد على الانتصاب.

فوائد المـوز لعلاج الاكتئاب الموز يساعد فى التغلب على الاكتئاب لاحتوائه على مستويات عالية من “التربتوفان”، والتى يتم تحويلها إلى “السيروتونين” وهو هرمون المزاج والسعادة.

فوائد المـوز لمرضى السكر تناول ثمرتين من الموز يومياً يحافظ على نسبة السكر فى الدم.

فوائد المـوز لتشنجات العضلات الموز يعمل على حماية الجسم ضد التشنجات العضلية أثناء التدريبات والنوم.

فوائد المـوز للعظام الموز يكافح فقدان الكالسيوم أثناء التبول ويعمل على بناء عظام قوية.

فوائد المـوز لتخفيف التوتر الموز يعمل على تحسين المزاجك والحد من أعراض القلق والتوتر.

فوائد المـوز للورم المـوز يقلل من التورم، ويحمى من مرض السكرى النوع الثانى، ويساعد على فقدان الوزن، ويعزز الجهاز العصبى، ويساعد فى إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويرجع ذلك إلى مستويات عالية من فيتامين B-6.

فوائد المـوز لمرضى الأنيميا وفقر الدم يحتوى المـوز على نسبة مرتفعة من الحديد الذى يميزه عن باقى الفواكه فى تعزيز الدم وعلاج الأنيميا.

فوائد المـوز لمرضى ارتفاع ضغط الدم بسبب محتواه المرتفع من البوتاسيوم وانخفاض الملح، أصبح الموز رقم واحد فى الفاكهه القادرة على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد المـوز للهضم المـوز غنى بمادة البكتين، التى تساعد على الهضم وإزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، كما أنه بمثابة بريبايوتيك، يحفز نمو البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، كما أنه ينتج الإنزيمات الهاضمة للمساعدة فى امتصاص العناصر الغذائية.

فوائد المـوز لعلاج الحموضة المـوز مضاد طبيعى للحموضة، ما يوفر الإغاثة من السوائل الحمضية، والحرقة، والارتجاع المريئي.

فوائد المـوز لمرضى قرحة المعدة المـوز هو الفاكهة الخام الوحيدة التى يمكن أن تستهلك دون ضيق لتخفيف قرحة المعدة عن طريق طلاء بطانة المعدة ضد الأحماض المسببة للتآكل.

فوائد المـوز للعين تناول المـوز يحمي العينين ضد الضمور البقعي ويبني عظام قوية عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم.

فوائد المـوز لتنمية الذكاء المـوز يجعلك أكثر ذكاءً ويساعد في التعلم ويجعلك أكثر يقظة، إذا كنت تأكله قبل الامتحان لإحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم.

فوائد المـوز للحماية من السرطان يساعد المـوز على منع سرطان الكلى، لأن الموز مرتفع في مضادات الأكسدة، ويوفر الحماية من الجذور الحرة التى تسبب السرطان والأمراض المزمنة.

فوائد المـوز للغثيان تناول المـوز بين الوجبات يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل الغثيان فى الصباح.



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