نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ضربة غير متوقعة للإمارات احتجاجًأ على قيام الشيخ نهيان آل نهيان بالتحرش "والاعتداء الجنسي" على ثلاثينية بريطانية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وقعت فضيحة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك والتي تتعلق بتحرشه بموظفة بريطانية، كالصاعقة على رأس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والإمارات خاصة بعد قرار مهرجان “هاي” إلغاء فعالية سنوية تتعلق بحرية التعبير وتمكين المرأة.

قد يهمك أيضًا:

هل تذكرون المذيعة اللبنانية “سازديل “ التي تم طردها من الكويت؟؟.. شاهدوا أين أصبحت والمفاجأة التي كشفتها اليوم



أب يُنجب وهو في العاشرة من العمر.. وعقيم لديه 8 أبناء في الكويت!!



ضربة غير متوقعة للإمارات احتجاجًأ على قيام الشيخ نهيان آل نهيان بالتحرش "والاعتداء الجنسي" على ثلاثينية بريطانية



إذا ظهرت إحدى هذه العلامات سارع بإصلاح مكابح سيارتك فورًأ



8 علامات منبهة تدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك



رانيا محمود ياسين تتعرض للانتقاد بسبب انفعالها أثناء تعزية ابنة رجاء الجداوي لها- (فيديو)



القبض على رجل وامرأتين داخل شقة بالرياض وهذا ماكانوا يفعلونه “بالحرام”!.. فيديو يوثق لحظة القبض عليهم

اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي

للوقاية من الضغط وأمراض القلب والشرايين.. إليك نصائح ضرورية أكدتها مدينة سعود الطبية

خبير تقني يحذر من حفظ الأرقام السرية على المتصفحات لهذا السبب المفاجئ!! (فيديو).

زوج الفنانة الإماراتية أحلام يدخل المستشفى.. والأخيرة تبعث له برسالة مؤثرة وتنشر هذه الصورة

توقف فورًا عن تناول هذه الأطعمة الأربعة.. فإنها ترفع مستوى السكر في دمك

ترامب يتهم هذه الدولة العربية بدعم الإرهاب ويصرح: عليهم أن يدفعوا تعويضات لـ"ضحايا الإرهاب".. من تكون؟؟ (الاسم)

تفاصيل مثيرة.. هذه الفاتنة سبب انتقال فيروس كورونا لترامب

العثور على مخبأ سري داخل إحدى محلات الذهب بالرياض وهذا ما وجدوا فيه!.. شاهد المفاجأة

إسرائيل تعلن تتويج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من حكام العرب بهذه الجائزة!.. (الأسماء)

هجوم على عمرو دياب بسبب أغنيته الجديدة .. والجمهور: احترم تاريخك

أول تعليق سعودي (صادم) على وفاة صائب عريقات.. آل الشيخ يشمت: أغبى خلق الله وحادثة مضحكة!

هل تذكرون الأمير السعودي النائم “الوليد بن خالد” الذي دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا؟؟.. شاهدوا ردة فعله المفاجئة اليوم مع عمته! (فيديو)

وفاة صائب عريقات في مستشفى إسرائيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. وهذا أول إعلان للتلفزيون الفلسطيني

معلق إماراتي بارز أراد أن يتجنب ذكر جنسية لاعب إسرائيلي وهذا ماحدث.. (شاهد)

ما لا تعرفه عن زوجة الفنان أحمد بن عبد العزيز الشهيرة.. وكيف باع أثاث منزله لينفق على أسرته! (شاهد)

5 أطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة.. تعرف عليها

قرار مفاجئ للملك سلمان يُفرح قلوب السعوديين: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى!

حاكم هذه الدولة العربية يمتلك “إمبراطورية عقارات” في لندن.. شاهد من يكون؟؟



شاهد ردة فعل أمير الرياض عندما قدمت له قهوة تركية!!

شاهد.. نجل طلال مداح ينشر صور لوثائق خاصة بوالده .. ويعلق: شوفوا إيش لقيت!

السعودية في مرمى داعش .. تنظيم الدولة يدعو أنصاره لتنفيذ عمليات وهجمات في المملكة.. وتسجيل صوتي يكشف السبب

بدأ بتلمّسها ثم اعتدى عليها “جنسياً” على فراش طرحها فوقه.. بريطانية تروي قصتها مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (تفاصيل جديدة)

مشروب بسيط على الريق يُفتت حصوات الكلى ويعزز المناعة ويقلل من تراكم الدهون على الخصر

​

وكانت فعالية مهرجان هاي وهو فعالية بريطانية سنوية، ستعقد في أبو ظبي، إلا أن توجيه إحدى موظفات المهرجان اتهامات إلى وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً ألغى ذلك.

وحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، قالت كيتلين ماكنمارا، الموظفة البالغة من العمر 32 عاماً، إن الوزير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، اعتدى عليها في فبراير/شباط 2020.

تعقيباً على ذلك، قال المهرجان في بيان صدر بوقت لاحق إنه لن يعقد فعالية أبوظبي ما دام الشيخ نهيان بن مبارك باقياً في منصبه.

انتهاك مروع

من جانبها، وصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة مهرجان هاي، الهجوم المزعوم بأنه “انتهاك مروّع وإساءة شنيعة إلى الثقة والمنصب”، حيث أكدت في بيان، أن “الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أساء إلى مسؤولياته الوزارية وقوَّض بشكل مأساوي، محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة”.

في فبراير/شباط، جمعت الفعالية، المقامة بالتعاون بين وزارة التسامح الإماراتية ومهرجان هاي، مؤلفين ومفكرين مرموقين ومعروفين دولياً في أبوظبي على مدار أربعة أيام.

وقالت كيتلين في ادعائها، إن الشيخ نهيان دعاها إلى عشاء بمنتجع خاص في 14 فبراير/شباط، قبل أيام من المهرجان، حيث هاجمها واعتدى عليها، فيما نفى الشيخ نهيان هذه الاتهامات في بيان صادر عن محاميه بمكتب “شيلينغز” للمحاماة في لندن.

مهرجان هاي

وقد توسع المهرجان من كونه تجمعاً أدبياً ببلدة هاي أون واي في ويلز، إلى استضافة عديد من التجمعات الدولية. وكانت الفعالية في فبراير/شباط هي الأولى له بأبو ظبي.

لكنه أثار الجدل حتى قبل ظهور اتهامات الاعتداء الجنسي. إذ أصدرت عشرات من المجموعات الحقوقية والكُتاب البارزين رسالة مفتوحة لمنظمي المهرجان قبل بدايته، شجبت فيها السجل الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى الانحياز إلى حرية التعبير.







وقال المنتقدون إن الحدث، الذي وُصف بأنه منصة لحرية التعبير، بدا متناقضاً بشكل مباشر مع الاحتجاز التعسفي لمنتقدي الحكومة في البلاد وسجن أولئك الذين يعبّرون عن المعارضة.

ووصفت الرسالة المهرجان بأنه فرصة للبلاد “لدعم وعدها بالتسامح من خلال الإجراءات التي تشمل المساهمين الشجعان في حرية التعبير الذين يعيشون في البلاد”.

ولطالما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لانتقادات، بسبب قمعها للمعارضة السياسية، ومحدودية الحماية التي تتمتع بها المرأة تحت قيادة الحاكم الفعلي، الشيخ محمد بن زايد.

وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، التي تراقب حقوق الإنسان، في تقريرها العالمي السنوي الذي يقيّم حالة الحقوق بدول العالم: “على الرغم من إعلان عام 2019 (عام التسامح)، لم يُظهر حكام الإمارات العربية المتحدة أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية”.