مستشار ‘‘بن زايد’’: أيام هذا الرئيس باتت معدودة.. شاهد من يكون؟ (الاسم)

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عدن - نيرة ابو خليفة - جديد أخبار دوت الخليج: شف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - أن أيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتت معدودة.

ونشر صورة لسفينة تركية عبر تويتر وعلق قائلا: قبل أسبوعين سحب سفينته من أمام السواحل اليونانية صاغرًا واليوم يسحب سفينته من أمام السواحل القبرصية صاغرًا.

وأردف: عنترياته فارغة وحماقاته كثيرة وأيامه معدودة.

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