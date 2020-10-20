فنانة شهيرة تقرر خلع الحجاب: صعب تعيش مسلم في هذه البلاد.. شاهد من تكون؟ (الاسم والصورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - أثارت الفنانة والمطربة الفرنسية ذات الأصول السورية منال ابتسام، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار خلعها الحجاب، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة وهجوم من البعض.

وبسبب هذه الانتقادات أوشكت “منال” على اعتزال الغناء والموسيقى، بعدما نالت شهرة واسعة بمشاركتها في برنامج “ذا فويس”. وخرجت المطربة الفرنسية عن صمتها، مؤكدة أن قرارها الحجاب كان شخصيا للغاية، قائلة: ” من الصعب أن يكون المرء مسلما في فرنسا ” . جديد أخبار دوت الخليج:

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