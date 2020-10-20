نشكركم على قرائتكم خبر أول دولة في العالم تعلن اعترافها رسميًا بحكومة الحوثيين وترسل سفيرها إلى صنعاء لتقديم أوراق اعتماده أمام «المشاط» على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اعلنت الخارجية الايرانية وصول سفيرها الجديد الى صنعاء.

وقال ‏المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زادة:وصول سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن ايرلو إلى صنعاء. جديد أخبار دوت الخليج: واختتم: وسيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

ويعتقد ناشطون بان الامم المتحدة هي من نقلت السفير الى صنعاء خاصة وان مطار صنعاء لايستقبل الرحلات التجارية.

وتعتبر إيران هي أول دولة كبيرة تعلن اعترافها رسميا بحكومة الانقلاب الحوثي، فضلاً عن كونها الدولة الوحيدة الداعمة لجماعة الحوثي، حيث عملت طهران على تسليح وتدريب مليشيات هذه الجماعة الطائفية منذ نشأتها في اليمن.

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