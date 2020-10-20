منة عرفة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل في هذه المنطقة الحساسة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

خلال الآونة الأخيرة أثار ظهور الفنانة الشابة منة عرفة بملامح مختلفة العديد من التساؤلات من قبل جمهورها بل وصل الأمر إلى حد اتهام البعض لها بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغير كبير في شكلها.

وقررت منة عرفة أن توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل وخلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي نفت منة عرفة خضوعها لعمليات تجميل في وجهها مشيرة إلى أنها تلتقط صورا عبر تطبيق Instagram مستعينة بالفلاتر المختلفة التي تغير ملامح الوجه بعض الشئ.

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يشار إلى أن منة عرفة، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



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