شاهد ما فعلته هوليوود مع جورج كلوني وكيف أنقذه ستيفن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

من الصعب أن نتخيل أن شخص ما سيرغب في نبذ جورج كلوني، ولكن هذا ما فعلته هوليوود معه بعد فشل فيلمه بيتمان روبين عام 1997 الذي قام ببطولته الى جانب أرنولد شوارزنيجر وأليسيا سيلفرستون وكريس أودونيل وأوما ثورمان.

في حديثه إلى صحيفة The Sun ، الأحد، قال كلوني إن الأمور تحسنت فقط عندما تم اختياره في إحدى أفلام المخرج ستيفن سودربيرغ والذي شاركته بطولته المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز.

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وأكد كلوني إنه كان يعرف بأن أي فشل آخر بعد فيلم عام 1997 سيقع على عاتقه.

وأضاف: "عندما وجدت فيلم "Out Of Sight" كان هناك مخرج آخر من المفترض أن يقوم بإخراجه، وإعتذر عنه لأنه كان مقتنعاً بأنني لا أصلح للسينما. ولجأنا الى ستيفن سودربيرغ لإخراجه، وكانت النتيجة مرضية".

وتابع : "كنت لا أزال أعمل في المسلسل التلفزيوني ER في ذلك الوقت، وكان هناك دائمًا هذا الجدل حول ما إذا كان يمكنني الانتقال من التلفزيون إلى السينما".

وعلق كلوني أيضًا بأنه لا يفهم الأشخاص الذين "تعذبهم" الشهرة.

وقال موضحاً: "هذا لا يعني أنهم لم يمروا بأوقات عصيبة وأنه لايوجد ما يثير الغضب في هذا المجال، لكن الروح العامة يجب أن تكون حماسية" ، مضيفًا أنه "كافح لمدة 15 عامًا".

واشار كلوني إلى أن "ستيفن كان قد تعرض لبعض الإخفاقات بدوره وكنا بحاجة إلى النجاح".

وإعترف بأنه كان يقبل بأي دور يعرض عليه وكان شاكراً جداً، وإذا صدف وتعامل مع شخص أحمق كان يقول لنفسه: "أنا لا أهتم. حصلت على وظيفة. أنا أتقاضى راتبي وأدفع الإيجار. يسعدني أن أكون هنا. انا محظوظ".

في المقابلة نفسها ، كشف كلوني أنه كاد يلعب دور البطولة في الفيلم الرومانسي الشهير The Notebook الذي أخرجه بول نيومان لكن الدور ذهب الى الممثل رايان غوسلينغ.



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