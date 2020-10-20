نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر على الهواء مباشرة.. نور الغندور تعترف بحبها الشديد لـ مهند الحمدي وانسجامها معه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٠ مساءً (دوت الخليج )

حسمت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور الجدل الذي أثير مؤخراً حول طبيعة علاقتها بالفنان السعودي مهند الحمدي، والذي يشاركها بطولة مسلسل دفعة بيروت، بعدما أشيع وجود قصة حب تجمعهما.

وقالت في لقاء تلفزيوني مباشر، أنها على المستوى الشخصي تحب الحمدي كثيراً، وتحب التحدث معه، وهناك نوع من الانسجام والألفة بينهما.

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ونفت الفنانة نور الغندور في نفس الوقت، وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان الحمدي، حيث قالت أنه بمثابة أخ بالنسبة لها.

وقالت في اللقاء التلفزيوني الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أن البعض يردد وجود قصة حب تجمعها بمهند الحمدي، إلا أن ذلك غير صحيح، مؤكدة أنه بالنسبة لها صديق مقرب وأخ وزميل عمل.

وكشفت نور الغندور أيضاً بعض المفاجآت التي ستحملها الحلقات القادمة من مسلسل دفعة بيروت، منها الشخصية التي تقدمها في الأحداث.

حيث قالت الفنانة الشابة الغندور والتي ظهرت في اللقاء بلون شعر أسود مغاير للون الأشقر الذي تعتمده في المسلسل، أن هذا التغيير سببه أحداث معينة في المسلسل، وسيستمر لمدة حلقتين.

وأوضحت أن اللوك الجديد تم اختياره بسبب تمثيلها لشخصية كليوباترا في حدث خاص يقوم فيه أبطال المسلسل بتقديم شخصيات تمثل تراثهم الثقافي.

وأشارت نور الغندور إلى أنها ستتحدث في مسلسل دفعة بيروت باللهجتين المصرية والكويتية، لافتة بأن شخصية "جميلة" التي تجسدها ستمر بالعديد من الأزمات والصراعات، بعضها عائلية وأخرى رومانسية.

وأشادت كذلك بالدعم الذي قدمه لها مخرج المسلسل علي العلي ومساندته لها، حيث أنه يساعد الفنان على تقديم أفضل ما لديه، كما أكدت أن دورها مكتوب بشكل مختلف، وقدمته هي بطريقة لم تكن تتوقعها، لتكتشف بداخلها إمكانيات جديدة.

وبالعودة إلى حديثها عن الانسجام والألفة بينها وبين زميلها مهند الحمدي ، فإنه يبدو أن ذلك الإنسجام والألفة بين الثنائي، أدى إلى نجاحهما في إبراز دوريهما في "دفعة بيروت"، مما جعل الجمهور يحبهما كثنائي في أحداث المسلسل.

ويضم مسلسل دفعة بيروت، عدد كبير من الفنانين والفنانات، من ضمنهم: فاطمة الصفي، خالد الشاعر، محمود نصر، نور الشيخ، لولوة الملا، كارلوس عازار، حمد أشكناني، على كاكولي، مجدي مشموشي، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج علي العلي.



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