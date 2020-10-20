مي عمر تظهر مستلقية على الأرض بصدر مكشوف.. والجمهور يتجاوز حد الغزل (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة مي عمر، وهي مستلقية على الأرض في إطلالة إغراء حديثة لها، نشرها فانز الفنانة على موقع إنستغرام.

وارتدت الجميلة مي عمر، لهذه الإطلالة الجريئة، فستاناً مكشوف الصدر والذراعين، مع تسريحة شعر جذابة تدثرت تحت رأسها الملقي على أرض خضراء ، بالإضافة إلى نظارة شمسية حجبت جمال عينيها الساحرتان.

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كما بدت الفنانة المصرية، وهي في قمة السعادة، والابتسامة مرسومة على شفتيها ووجنتيها المتوردة ، الأمر الذي زادها جمالاً وإثارة ودفع عدد من المتابعين إلى التعليق بكلمات غزل وتحرش فاضحة.

https://www.instagram.com/p/CGfZ4wQA47P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGfZ4wQA47P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by mai_omar (@fans_mai.omar) on Oct 18, 2020 at 8:56am PDT

وكان رواد موقع إنستغرام، قد تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية، خمس صور جريئة للفنانة مي عمر، أثارت ردود أفعال متباينة.

وظهرت مي عمر، في الصور المتداولة، بفستان أحمر مكشوف الصدر والذراعين واجزاء من نهديها، بالإضافة إلى ساقيها وفخذيها. واعتمدت لإطلالتها تسريحة شعر معقودة وسط رأسها مع تدلي خصلات منها إلى كتفها وعنقها من الخلف ، ومكياج خفيف جدا.

وعلق المتابعون على هذه الصور ، بعبارات وكلمات تنوعت بين الإطراء والإعجاب والتغزل وبين الانتقاد والتحرش، ومما جاء في تلك التعليقات اخترنا نموذج بسيط منها وهو كالتالي : "أين حمالة الصدر، شو هالنهود اللي تجنن، أموت فيك وفي جمالك ، عينيك بحر وانا فيهما غريق، نهديك تولع الجميع ، فين الخروف جوزك سامي، ليه جوزها يسبها عريانة كده على طول". وكانت الفنانة مي عمر قد احتفلت مؤخرا مع زوجها المخرج محمد سامي ، بمرور 10 سنوات على زواجهما، وحرصا على مشاركة الجمهور بصور رومانسية جريئة لهما.

ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع انستغرام، 10 صور جمعتها بزوجها في أوضاع مختلفة، حيث ظهرت في حضنه مرة وفوق ظهره مرة أخرى، كما حملها في عدة صور وقبّلها في صورة أخرى، وهي مرة بملابس تكشف نصفها الأسفل، ومرة بملابس ضيقة تكشف صدرها وتبرز مفاتنها.

وعلقت على الصور قائلة: "الذكرى العاشرة لعيد زواجنا حبيبي.. زوجي وصديقي المفضل.. شكرا لكونك زوجا رائعا.. شكرا لأنك ملأت قلبي حباً.. أحب أن أعيش الحياة بجانبك.. وأصنع ذكريات معك في السنوات القادمة".

وانهالت عليها التهاني والمباركات من زملائها في الوسط الفني بينهم أحمد زاهر وإدوارد وهند صبري وروجينا والكثير من جمهورها، متمنين لها السعادة والنجاح، كما انتقدها بعض متابعيها قائلين: "بس ليه الأوفر في الصور.. عيب ع فكرة مش كل حاجة ننزلها لازم نحترم خصوصياتنا شوية". وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.

وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.



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