نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر عار.. هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة ساخنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٥ مساءً (دوت الخليج)

نشر خبير التجميل اللبناني بسام فتوح فيديو للفنانة اللبناني هيفا وهبي ظهر فيه وهو يضع اللمسات الأخيرة لـمكياجها.

وظهرت وهبي بالفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضج أنوثة مع جمال لفت أنظار الآلاف من المحبين.

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من ناحية آخرى يعرض لهيفاء وهبي حالياً عبر منصة “شاهد vip” مسلسل مسلسل “أسود فاتح” من بطولتها وبمشاركة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وقد تردد أن أجر الفنانة هيفاء وهبي عن بطولة المسلسل وصل إلى 5 ملايين دولار لتصبح من أغلى نجمات الدراما في لبنان خلال الفترة الحالية.

https://www.instagram.com/p/CGVLJTCHabJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGVLJTCHabJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Bassam Fattouh (@bassamfattouh) on Oct 14, 2020 at 9:36am PDT





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