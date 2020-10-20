بالفيديو.. أول تعاون غنائي إماراتي - إسرائيلي يتجاوز مليون مشاهدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

تجاوزت مشاهدة أغنية "أهلا بيك" التي جمعت المغني الإسرائيلي إلكانو مارتزيانو والمغني الإماراتي وليد الجاسم، حاجز مليون مشاهد منذ إطلاقها نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم.

وتبادل المطربان أداء المقاطع الغنائية باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

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وخاطب الجاسم الذي كان يرتدي الثوب التقليدي الإماراتي باللون الأبيض، مارتزيانو مرحباً بعبارات "أهلا بيك، سلام ومرحبا".

ليرد مارتزيانو وهو يضع نظارات شمسية كبيرة "أهلا بيك، شكرا وأهلا وسهلا".

وبدأ العمل المصور بتقنيات التصوير السينمائي وكأنه دعوة للسفر بين البلدين.

وتحمل كلمات الأغنية وألحانها توقيع دورون ميدلي وهو مؤلف أغنية "توي" للمغنية الإسرائيلية نيتا برزيلاي، التي فازت في العام 2018 بمسابقة الأغنية الأوروبية.

يقول مارتزيانو الفائز بالنسخة الإسرائيلية من البرنامج الغنائي "ذا فويس"، لوكالة فرانس برس "برزت الفكرة لدى مدير أعمالي جلعاد مسامي بعد اعلان اتفاق السلام".

ويعد هذا أول تعاون غنائي إماراتي - إسرائيلي، منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين في 13 آب/أغسطس الماضي



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