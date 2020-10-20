هذا هو عدد الرجال المصابين بسرطان الثدي في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

فيما تتم دعوة النساء إلى إجراء الفحصوات الخاصة بمرض سرطان الثدي، أظهرت إحصاءات أن الرجال في المملكة العربية السعودية يصابون بهذا المرض أيضاً. واشارت إلى أن معدلات الإصابة تصل إلى واحد كل 8 ايام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور متعب الفهيدي وهو رئيس جمعية الأورام السعودية إن المملكة شهدت ظهور إصابة 42 رجلاً بهذا المرض. وذكر تقرير السجل السعودي للأورام العائد إلى العام 2019 أن هذا أتى مقابل تشخيص إصابة 2240 سيدة بالمرض ذاته.

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ومن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك التقدم في السن والتعرض المكثف للإشعاعات في منطقة الصدر إضافة إلى ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين. كما نبه التقرير من خطورة المبالغة في استخدام مادة فيناستيرايد لعلاج مشكلة الصلع ولفت إلى أن سجل العائلة الصحي يمكن أن يكون أحد العوامل المسببة أيضاً.

ويشار إلى أن الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية الخاصة بسرطان الثدي انطلقت في السعودية تحت شعار "أنتِ أقوى". وفي هذا السياق قال الدكتور الفهيدي، استشاري أورام الثدي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة، في حديث إلى صحيفة "سبق" إن الحملة تشمل العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي.



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