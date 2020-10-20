نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لا ترمي قشر البطاطس بعد اليوم.. له استخدامات مذهلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

تعد البطاطس من الخضروات المفضلة لدى الجميع؛ نظرًا لطرق طهوها المتعددة، إضافة إلى أن سعرها مناسب لكل الفئات وغنية بالمغذيات، لكن هل فكرت يومًا في استخدام القشر، أو التطلع إلى فوائده وما يحويه من عناصر صحية.

ذكر موقع "health life" أن تناول قشر البطاطس يمكن أن يوفر لجسمك المزيد من الألياف والبروتينات والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية؛ لأنك ستتناول ثمرة البطاطس بأكملها.

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الفوائد الغذائية لقشور البطاطس:

قشر البطاطس مصدر كبير للبوتاسيوم، فإذا كنت تأكل قشر البطاطس، فسوف يمنح جسمك ما يكفي لحمل التفاعلات الكيميائية، بما في ذلك التفاعلات المستخدمة لزيادة التمثيل الغذائي ومساعدة الخلايا في توليد طاقة قابلة للاستخدام، كما أنها مليئة بالحديد ما يساعد على دعم وظيفة خلايا الدم الحمراء.

يعد قشر البطاطس أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين B3 الذي يساعد الخلايا على تكسير العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، إضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين ب 3 الخلايا على التعافي من الإجهاد الفسيولوجي.

ويمنحك أيضا كمية كبيرة من الألياف المفيدة في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

- الفوائد المضادة للحساسية والمناعة:

قشر البطاطس مصدر طبيعي لمركبات الفلافونويد، وهي نوع من المغذيات النباتية التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يحمي جسمك من العدوى والأمراض.

- يدير ضغط الدم:

يساعد قشر البطاطس في الحفاظ على عمل القلب بشكل صحيح، وأيضًا على التحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي من خلال المعادن مثل: "البوتاسيوم، الماغنيسيوم، والكالسيوم".

- مهم للعناية بالبشرة:

قشر البطاطس جيد جدًا لمشاكل البشرة، فيمكنك استخدامه للتخلص من الهالات السوداء وتبييض بشرتك وعلاج حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وتقليل الدهون الزائدة.

وكل ما عليك فعله هو وضع بعض عصير البطاطس بمساعدة كرة قطنية على المنطقة المصابة، واجعلها على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلها بالماء الفاتر.

- مفيد للشعر:

يمكن أن يساعدك قشر البطاطس على إضافة لمعان وبريق للشعر، ويساعده أيضًا على النمو بشكل أسرع، وضع عصير قشر البطاطس على فروة الرأس، وقم بالتدليك بلطف لمدة 5 إلى 10 دقائق، واتركه لمدة 15 دقيقة أخرى قبل شطفه بالماء العادي.

- جيد للعظام:

يحتوي قشر البطاطس على معادن معينة ضرورية للحفاظ على بنية العظام وقوتها، وتشمل هذه العناصر الغذائية: "الحديد، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، النحاس، والزنك"، حيث يتواجد نحو 50-60٪ من الماغنيسيوم في ج.



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