أضرار التخلي عن وجبة الغداء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

أعلن أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية والأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الرفض المنتظم لتناول الغداء يمكن أن يقوض صحة الإنسان.

وقال الخبير وفقاً لـ(سبوتنك): "لم يحدد خبراء التغذية بعد، ما إذا كان الفطور ضروريًا أم لا، ومدى كمية السعرات الحرارية فيه. لكن مع الغداء كل شيء واضح. إن هذه الوجبة ضرورية لأولئك الذين يريدون البقاء بصحة جيدة.

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وأضاف: "إذا كان خبراء التغذية لا يزالون يتجادلون حول فوائد الإفطار، فلا جدال بشأن الغداء، من وجهة نظر الحمية الحديثة والخبرة العملية، يجب أن يكون هناك دائمًا غداء، اعتاد نظامنا الهضمي على الحصول على الحد الأقصى من السعرات الحرارية، والحد الأقصى من الطعام في وقت الغداء، يشير النشاط إلى أن الغداء هو الوجبة الرئيسية والأعلى من السعرات الحرارية".إن رفض تناول الغداء أو تخطيه بسبب كثرة العمل يترتب عليه عواقب على الجسم كله.

وتابع: "إذا لم تشبع الشعور بالجوع في وقت الغداء، فقد تظهر اضطرابات الأكل، وهذا يهدد بالجوع والشهية في المساء أو في الليل. ومن ثم الإفراط في الأكل والوزن الزائد وأمراض أخرى. إذا لم تأخذ في الاعتبار إيقاعات الجوع والشهية، عندها يبدأ الشخص التحول إلى نظام غذائي عالي السعرات الحرارية، وبدلاً من تناول الغداء في الوقت المحدد وبشكل صحيح، يبدأ الشخص في تناول وجبة خفيفة، نسبيًا، قطعة شوكولاتة مثلا".

وخلص أنه هكذا تظهر اضطرابات أكل أقوى.



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