شاهد.. ميس حمدان تحذف فيديو فاضح من "إنستغرام"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٨ مساءً (دوت الخليج )

قامت النجمة الأردنية ميس حمدان ، عقب حملة الهجوم التي تعرضت لها ، بحذف الفيديو الذي ظهرت فيه شبه عارية، بعد إجرائها تعديلات عليه، والذي كان سبب الهجوم عليها.

البداية كانت بنشر حمدان فيديو لها أمس استخدمت فيه تقنية لتركيب صورها على صور وفيديوهات بعض الممثلات في أفلام أجنبية.

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وكانت هذه الأفلام تدور أحداثها حول رياضة "الرجبي" التي تمتاز بملابس رياضية قصيرة وشبه عارية، وسبّب الفيديو الذي نشرته ميس عبر حسابها على "إنستغرام" صدمة لمتابعيها.

وعلقت ميس على تركيب وجهها على مجموعة من الفيديوهات الجريئة قائلة: "إيه الضحك دا ياجدعان" لتنهال التعليقات المنتقدة بشدة عليها بسبب الفيديو، الذي اعتبره البعض خروج على العادات بنشر صور شبه عارية خادشة للحياء.

ومن هذه التعليقات: "مبسوطة ليه، أول مرة أشوف واحدة تركب لنفسها صور فاضحة لا ومبسوطة وهو فين الضحك".

وهاجمتها إحدى المتابعات بقولها: "على فكرة الفيديو مش جميل ومش مهذب وعيب عليكي إثارة الفتن، هو انتي عشان مبقتيش تمثلي ومش حد بيطلبك في أي عمل فبتعملي أي حاجة"، وتابعت أخرى: "للأسف كل ما تكبري مش بتعقلي".

وكانت الفنانة ميس حمدان قد طرحت أحدث أغنياتها تحت عنوان "صح صح"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثاني تجارب ميس فى الغناء بالخليجىي بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى".





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