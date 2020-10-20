بصدر عار.. نجمة "باب الحارة" ترفع فستانها من الأسفل وتكشف ما فوق الركبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

تداول متابعون ومحبون لنجمة مسلسل باب الحارة، كندة حنا، صورة جريئة لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأرفق المتداولون للصورة معها عناوين وتعليقات، تتغنى بجمال وأناقة الفنانة السورية، وكذا الإطراء على اطلالتها والإعجاب بها .

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وظهرت الفنانة كندة حنا، في الإطلالة مرتدية فستان منقش طويل ومفتوح من الجانبين، إلا أنها تعمدت بعدم تركه على حاله، حيث قامت برفعه من الأسفل ووضع قسميه المنفصلين في كتلة وسطها، لتكشف عن ساقيها واجزاء فوق ركبتيها، إلى جانب كشفها لصدرها .

واختارت نجمة "باب الحارة" لهذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر موزعة خصلاتها إلى جزأين معقودين ومتدليين على امتداد صدرها وصولا إلى ركبتيها جلوساً.

https://www.instagram.com/p/CGkc245Htdq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGkc245Htdq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ᴀ ᴍ ᴀ ɴ ɪ ⁵⁶ (@kindafann) on Oct 20, 2020 at 7:58am PDT

يأتي ذلك بعد تداول رواد موقع إنستغرم، مجموعة صور لكندة حنا، ظهرت فيها وهي بملابس نوم ناعمة.

واثارت تلك الصور جدلاً واسعاً بين جمهور ومحبي الفنانة السورية، حيث اعتبرها البعض تعد لقيم وعادات المجتمع السوري والمجتمعات العربية ، ووصفوها بالفاضحة ، واعتبرها آخرون إطلالة رومنسية جذابة وأنيقة تعكس جوهر وجمال الفنانة كندة حنا.

وأثنى الطرف الأخير على اطلالتها بثياب النوم وتمنوا لها المزيد من التألق في مشوارها الفني . فيما دعاها عدد أخر من المتابعين إلى حذف الصور وإلى التوقف عن تداولها، بسبب ما أسموه "ظهور تفاصيل الفنانة بشكل واضح " .

وذكر معلقون أن الصور المتداولة سبق وأن نشرتها الفنانة كندة عبر حسابها على إنستغرام، بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد 2020.

وعلقت عليها قائلة : "مرقت سنة بحياتي … سنة كانت مليانة بالأحداث، احداث منها كانت كتير حلوة ومنها كانت متعبة، اغلب الأشياء لي بتمنى انو نحققها ستتحقق إذا كنا تعبانين عليها، بس مو بالطريقة لي كنا متوقعينها. بهي السنة حابة وبتمنى اقدر كون قريبة من كل الناس ومن أصدقائي ومن أهلي ولي بحبوني وبحبهم ، هاد الشي احيانا بكون صعب على الشخص لي مشغول بحالو كل الوقت وبدو وقت … #كل_الحب #ينعاد_عليكم_بالخير #كندة_حنا”.

الجدير بالذكر أن الفنانة كندة حنا كانت قد شاركت في في بطولة مسلسل ممالك النار والذي عرض منذ فترة وجيزة وأثنى النقاد على دورها المتقن وشخصيتها القوية التي قامت بتأديتها في العمل المشترك بجانب كل من خالد النبوي ورشيد عساف و يزن السيد و محمود نصر.



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