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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدم نادل آسيوي في مدينة دبي بالإمارات على تصرف غير أخلاقي حيث كان يصور زميلاته في السكن أثناء الاستحمام خلسة دون علمهن.

وفي التفاصيل قالت سيدة تعمل نادلة في مطعم وجبات سريعة إنها تقطن في سكن مشترك ببناية في منطقة المرقبات في مدينة دبي برفقة عدد من الأشخاص، نساء ورجال، وفقًا لموقع "الإمارات اليوم".

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الإمارات: شاب يصور زميلاته في السكن داخل دورات المياه بطريقة شيطانية.. وهكذا كشفته إحدى الضحايا

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وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها شاهدت هاتفًا نقال ملقى على أرضية باب غرفتها فالتقطته لتكتشف أنه على وضعية تصوير الفيديو، ثم فوجئت بالمتهم يسحب الهاتف من يدها، لكنها جذبته مجددًا ودخلت إلى ملفات الصور والفيديوهات لتكتشف عددًا من المقاطع لها ولزميلاتها في السكن أثناء قيامهن بالاستحمام وفي أوضاع مختلفة، فأبلغت الشرطة مباشرة وسلمت الهاتف لأفرادها.

وأوضحت أنها شاهدت فيديو لها أثناء الاستحمام ومقاطع أخرى لنساء من بينهن ثلاث من صديقاتها، مرجحة أنه كان يثبت الهاتف في سقف دورة المياه.

وأفادت ضحية أخرى بأنها صدمت حين فوجئت بفيديو لها أثناء استحمامها، وأخبرت الشرطة بذلك، مشيرة إلى أن المتهم انتقل إلى السكن قبل شهرين فقط من الواقعة، لكنها وجدت عشرات المقاطع على هاتفه للنساء.

من جهته أقر المتهم في تحقيقات النيابة بتعمده تصوير زميلاته في السكن أثناء قيامهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن في غرفهن.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه وأحالته إلى محكمة الجنايات في دبي والتي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة.