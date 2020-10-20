بطرق بسيطة.. كيف يمكنكِ تقوية علاقتكِ مع زوجك وسط الانشغالات؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

عد مرور سنوات من الزواج، قد يشعر الزوجان بالملل والابتعاد عن بعضهما، وقد يؤثر ذلك على علاقتهما العاطفية، ويجب على الزوجين بذل مجهودًا للحفاظ على الرومانسية بينهما.. وفيما يلي مجموعة من الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد الزوجين، على جعل زواجهما أقوى:

- استخدام الألقاب قومي باستخدام لقب عند الاتصال بزوجك حتى لو كان جديدًا، وإذا كان زوجك يبدو جميلًا في ذلك اليوم، فما عليكِ سوى الاتصال به وأخباره أنه وسيم ورائع، لا شك أن هذه الكلمات ستسعده كثيرًا.

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- إبداء الآراء بوضوح قومي بمجاملة زوجك بكلمات محددة، فمثلا إذا كنتِ تحبين استايل معين عليه، كوني واضحة في سبب إعجابك به.

- قومي بمساعدته إذا كان زوجك يكره القيام بمهمة معينة أولا يستطيع القيام بها بشكل صحيح، فلا مانع من مساعدته، فهي طريقة رائعة لإظهار حبك له، فالأفعال أفضل من الكلمات عمومًا.

- الرسائل النصية بدون سبب لستِ بحاجة إلى أي سبب معين لإرسال رسالة نصية صغيرة إلى شريك حياتك، فقط أرسلي إليه أي رسالة ترحيب أو الإطمئنان، فتجعليه بذلك يدرك أنكِ تفكرين فيه.

- العناق قومي بعناق زوجك، وسيجعل ذلك شريكك يشعر بالخصوصية وأنكِ تهتمين به للغاية.

- المفاجآت ليس معنى أنكِ متزوجة منذ سنوات، ألا تقومي بالأشياء القديمة الممتعة التي كنتم تفعلونها، خططِ لتناول غداء أو عشاء مفاجئ أو ليلة سويًا بعيدًا عن المنزل.

- ادعمي وجهة نظره قد تختلف وجهة نظرك عن وجهة نظر شريكك، ولكن ينبغي أن تحترمي أفكاره دائمًا وقومي بدعمه من حين لأخر.



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