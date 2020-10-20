مغردون سعوديون يحركون السلطات المصرية لملاحقة اليوتيوبر الساخر أشرف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

شن مغرّدون سعوديون هجوماً شديدا على عضو فريق "ستاند آب كوميدي.. النخبة"، اليوتيوبر المصري محمد أشرف ، على خلفية سخريته من إذاعة القرآن الكريم ومذيعيها في مصر.

وأدى هذا الهجوم إلى تحرك السلطات المصرية للبحث عن اليوتيوبر الساخر محمد أشرف، بهدف إلقاء القبض عليه ومعاقبته وفقا لقوانين البلاد.

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ويواصل المغردون السعوديون تقديم الدعم والمساندة لإذاعة القرآن الكريم في مصر، منذ انتشار مقطع فيديو ظهر فيه اليوتيوبر المصري محمد أشرف، وهو يسخر من مذيعي ومقدمي برامج دينية في الإذاعة، حتى اللحظة.

وأطلق المغردون هاشتاقا حمل عنوان #ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم، دوّن من خلاله المعلقون المئات من التغريدات التي تعترض وتنتقد محمد أشرف بسبب تصرفه الذي وصفوه بالمستفز.

وتعود قصة السخرية من إذاعة القرآن الكريم ومذيعيها إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بين الجمهور، كان من حفل "جلوكال شو" الذي يتضمن عروضًا مختلفة لـ"استاند آب كوميدي"، وظهر فيه محمد أشرف وهو يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم.

وقال اليوتيوبر محمد أشرف في المقطع: "أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هي الإذاعة بتاعت القراَن الكريم، دي أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي مش عارف بيتكلموا كده ليه"، مقلدًا عددًا من مذيعي الإذاعة الأقدم في مصر والوطن العربي.

وسخر أشرف، من طبقات أصواتهم، الأمر الذي عدّه المغردون سخرية واضحة وهجوما على الإذاعة.

ووسط ردود الفعل هذه، وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حسين زين، الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات على الفور ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، المنتشر عبر السوشال ميديا.

وأكد بيان صادر عن الهيئة أنها "ستخاطب الجهات المعنية والتنسيق معها، لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، والتي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وتابع البيان أن "الهيئة لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".

وحذرت "الوطنية للإعلام" بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذي أقل بأن يوصف بـ"الانحطاط الأخلاقي"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

من جهته قال اليوتيوبر محمد أشرف، إنّه لم يقصد الإساءة إلى إذاعة القرآن الكريم في الفيديو الساخر المتداول، مشددا على احترامه وتقديره للإذاعة، التي اعتاد الاستماع لها منذ صغره، واستفاد منها كثيرا حسب قوله.

وأضاف أشرف، لصحيفة "الوطن" المحلية أنّه يقلد الأصوات، ولم يقصد الإهانة أو الإساءة للدين الإسلامي أو الإعلاميين في إذاعة القرآن الكريم، متابعا: "أحترمهم وأقدرهم ولا أقصد الإساءة، كنت أمزح فقط في البرنامج".

وتابع: "أنا مسلم ولا أستطيع أن أسخر من ديني، والموضوع جرى تداوله بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي والقضية أخذت أكبر من حجمها الطبيعي".



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