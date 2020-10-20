أول حدث من نوعه.. مجموعة كلاب تمنع دفن جثمان مواطن يمني (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٣ مساءً (دوت الخليج )

منعت مجموعة كلاب ، أقارب وأصدقاء مواطن يمني من رفع جثمانه ودفنه بعد وفاته بشكل مفاجئ أمس .

واحاطت الكلاب في أول حدث من نوعه، بجثمان المواطن الذي قضى حياته في رعايتها واطعامها، منذ اللحظة الأولى لوفاته، رافضة لأي شخص الاقتراب منه .

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ولم تكتف تلك الكلاب الوفية بمنع أخذ جثمان راعيها المتوفي، بل قام أحدها بوضع وجهه على وجه المواطن الملقي جثمانه على الأرض ، وآخر ظهر وهو راقد فوق ذراع المتوفي وجميعهم في حالة حزن واضحه.

وتوفي المواطن اسماعيل محمد هادي وسط محافظة إب ، ليتفاجأ المواطنون بهذه الواقعة فور وفاته.

وقال مواطنون أن اسماعيل ، كان حريص على اطعام الكلاب يوميا في سوق الدليل بمحافظة اب حيث ينام هناك في الشارع.

وتظهر الصورة المرفقة حجم الوفاء التي تظهره الكلاب تجاه الإنسان .





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