عبير صبري تفاجئ الجمهور بنشر صورة نادرة لها بعد ظهورها تستحم في بانيو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، مساء اليوم ، بنشر صورة نادرة لها .

وأوضحت الفنانة المصرية، أن الصورة من أرشيف الذكريات ، وتعود إلى سن المراهقة.. حيث كتبت معلقة عليها :"وأنا عمري 19.. فين الأيام الحلوة دي".

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ولاقت الصورة إعجاب الجمهور وعدد من الفنانات، بينهن "رانيا يوسف، هاجر أحمد، حسناء سيف الدين".

https://www.instagram.com/p/CGkOolqgxXw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGkOolqgxXw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial) on Oct 20, 2020 at 5:54am PDT

وكانت الفنانة عبير صبري، قد ظهرت مؤخراً عبر حسابها على موقع إنستغرام، تستحم داخل "البانيو"، في البرومو الرسمي لفيلم "اللي أختشوا ماتوا" ، وهي عارية.

وأثار هذا الظهور جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، رغم أن الصورة قديمة وهي من إحدى مشاهد الفيلم الذي عرض عام 2016.

فيلم اللي أختشوا ماتوا، كان مصنف +16، أي أنه لا يشاهده من هم أقل من 16 عاماً، مما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتقدون بأن ذلك التصنيف سببه المشاهد الجريئة، خاصة بعد ظهور صورة البرومو الرئيسي للفيلم، إلا أن فريق العمل أكدوا أن سبب التصنيف هو وجود مشاهد دموية فيه.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتيات اللاتي يعشن في بنسيون وحدهن فيقعن بالعديد من الأزمات، ويشارك في بطولته ، غادة عبد الرازق، عبير صبري، مروة عبد المنعم، ومروي، هيدي كرم، سلوي خطاب وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال النجمة المصرية عبير صبري، مسلسل خيانة عهد، الذي كان ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2020 ، شاركتها في بطولته الفنانة يسرا وآخرون، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.



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