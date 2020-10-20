أديل تتصدر التريند بعد ادلائها بهذا الإعتراف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

لأول مرة منذ 12 عاماً، تظهر الفنانة العالمية أديل على شاشة برنامج ليلة السبت بالعربي، لتتصدر التريند على موقع التغريدات بعد اعترافها بالرعب من هذه الخطوة.

وزادت أديل من حماس جمهورها وأعلنت أن يوم 24 أكتوبر الجاري، هو موعد إطلالتها في برنامج "ليلة السبت بالعربي" .

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وكتبت معلقة عبر حسابها على موقع تويتر : "أنا مرعوبة تماماً.. مر ما يقارب الـ 12 عاماً على اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في البرنامج".

يعد هذا الظهور للفنانة العالمية أديل، كضيفة لبرنامج ليلة السبت بالعربي، هو الأول منذ 12 عاماً من ظهورها الأول كضيفة لهذا البرنامج، كما يعد أول ظهور للنجمة العالمية بعد 5 سنوات من ألبومها الأخير، وهو ما حمس جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصبر إطلالة نجمته المفضلة، خاصة بعد تغير ملامحها ونجاحها في الوصول بحميتها الغذائية إلى وزن مثالي.

ففي عيد ميلادها الـ32 فاجأت أديل، جمهورها بفقدان مهول في وزنها، حيث فقدت ما يزيد عن 45 كيلو لتتغير ملامحها بشكل واضح، وظهرت أديل على إنستغرام بعد إنقطاع طويل.

أديل ، اسمها الكامل "أديل لوري بلو أدكنز" ‏، من مواليد 5 مايو عام 1988 ،وهي مغنية وكاتبة أغاني بريطانية، وصدر البومها الأول عام 2008 بعنوان 19 ، واحتل الألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وبلغت مبيعاته حينها 6.5 ملايين استرليني.



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