نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر للمرة الأولى.. الفنانة يسرا تكشف سر رفض زوجها الظهور .. وعن الفنان الذي أحبته (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

قالت الفنانة المصرية يسرا، إن الفنان الراحل نور الشريف كان من أوائل نجوم الفن الذين عملت معهم، موضحة أنها كانت تحبه كثيرًا كونه ممثلًا وإنسانًا رائعًا.

وأضافت يسرا، في مقابلة تلفزيونية لها:"جمعني مشهد صعب بنور الشريف في ثاني فيلم عملناه سوا، وكنت واقفة قدامه وقلت جملة فسمعت تزييقة جزمة خلف الديكور وفصلت ومعرفتش أكمل غير بعد ساعتين وهو فضل يهدي فيا ويطبطب عليا".

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وأجابت يسرا، خلال المقابلة عن أسئلة بعض جمهورها التي وصلتها، حيث شهدت تلك الفقرة تصريحات من بينها أنها تحافظ على رشاقتها إلا أنه زاد وزنها خلال هذه الفترة وهذه الوزن الزائد يضايقها كثيرًا، لافتة إلى أن الوزن الزائد مشكلته الوحيد أنه يتعب صاحبه، معقبة: "تخنانة اليومين دول 2 كيلو مضايقيني وأنا بتعب لما بتخن".

وبيّنت الفنانة أنها ستلبي رغبة جمهورها بالغناء وصناعة ألبوم وفيديو كليب كما يرغب محبوها، موضحة أن ما لا يعرفه الجمهور أنها بالفعل لها ألبوم غنائي مع حسين الإمام، مبينة أن هذا الألبوم حمل عنوان "بحب السيما"، ولا تعرف أين يتواجد هذا الألبوم "كاسيت" حاليًا، معقبة: "في شوية منه على اليوتيوب وكان فيه أغاني جميلة بس معرفش راح فين".

ورفضت يسرا أن تذكر أقرب عمل فني إلى قلبها كون الأعمال المقربة كثيرة ولن تستطيع الاختيار، كما رفضت أن تجيب على تساؤل بشأن الفنان أو الفنانة الذي لا ترغب بالعمل معه، متابعة في معرض ردها على حياة الشهرة أو ندمها على أنها ممثلة بقولها إنها لم تندم أنها ممثلة أو مشهورة.

وأضافت: "بشوف اللي بيقول إنه نادم على دخول مجال الفن إنه نادم على جميل الشغلانة عليه"، كما حسمت الجدل بشأن عرض دور "فاطمة كشري" الذي جسدته الفنانة المصرية عبلة كامل في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، عليها فقالت: "متعرضش عليا الدور ومش صحيح.. وهو في زي عبلة كامل يا جماعة".

وتحدثت يسرا، عن الأعمال السينمائية الكثيرة التي جمعتها بالزعيم عادل إمام، فقالت: "حبنا واحترامنا لبعض وللبلد، وقريبين من بعض كأصدقاء وعشرة وكفنانين قريبين جدًا من بعض ولسنا بعاد عن بعضنا حتى في طريقة التفكير ومن الممكن أن نختلف ولكن لسنا بعيدين".

وكشفت تفاصيل عن مشاركتها في فيلم "الإرهاب والكباب"، قائلة: "الفيلم كان يحمل اسم الجارحي ووقعت على المشاركة فيه على 10 جنيه، وقال لي المخرج شريف عرفه دي إمضاء قلتله أنا معاكم وفات شهر ولم يكلمني أحد، واتصلت عليه وأخبرته هنعمل الفيلم وألا لا، وبعدها عملنا الفستان في يوم وصورت بعدها 3 أو 4 أيام مع شريف عرفة ولكن توقف التصوير بسبب عملية المرارة التي خضع لها المخرج".

وأكدت يسرا أن زوجها خالد سليم، اشترط بشكل يحمل إصرارًا كبيرًا على عدم ظهوره إعلاميًا، وذلك للحفاظ على حياتهما الشخصية بعيدًا عن الإعلام، مبينة أنه تحمل ظروف عملها وطريقة حياتها وأن هذه نعمة كبيرة، مبينة أنها عندما غنت "3 دقات" كان أول إحساس عن تلك الأغنية يذهب إلى زوجها.

وأكدت أنها ترفض تغيير الشكل عن طريق عمليات التجميل، معقبة: "اللعب الكتير في الوش وحش إلا لو كان لايق عليكي"، مشيرة إلى أنها تخاف من كثرة عمليات التجميل، لذلك تلجأ للبوتكس والفيتامينات إلا أنها لا تُغير من شكلها كي لا يحدث انفصال بينها وبين الجمهور.

وأشارت إلى أنها تُفضل عمليات التجميل التي تهدف للاهتمام، بمعنى: "تخلي نفسك كويس، تاخدي بالك من التجاعيد كويس.. كلنا كده.. محدش فينا عايز يكبر".

وبشأن ما يثار حول ملابس المرأة ومواعيد خروجها بأنها سبب في انتشار ظاهرة التحرش قالت يسرا: "ده هبل شديد جدًا"، متابعة أن هناك أكثر من 32% من نساء مصر يقمن بإعالة أسرهن.

وأوضحت أن عمل المرأة المصرية يجعلها من الطبيعي أن تحتك دوما بالرجال في كل الأماكن وأن تخرج باستمرار، وبالتالي من الجنون أن تطلب منها عدم الخروج وهي امرأة معيلة، معقبة: "تنزل في أي وقت وتروح وتيجي براحتها ملهاش علاقة".



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