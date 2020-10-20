بعد 4 اشهر على الزفاف .. انتحار زوجة فنان عربي شهير ومفاجأة بشأن السبب.. شاهد من يكون؟؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم برفقة دلال عبدالعزيز

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