صحفي إسرائيلي يفضح “ناشط عربي شهير”: موجود الآن في أحد فنادق تل أبيب .. شاهد من يكون؟ (الاسم)

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشف الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن تواجد ناشط إماراتي شهير في أحد فنادق إسرائيل.

وقال كوهين في تغريدة عبر تويتر: حمد المزروعي في هذه الأثناء في أحد فنادق تل أبيب الشهيرة .

وأضاف: نعم للسلام ونعم الزيارات المتبادلة. جديد أخبار دوت الخليج:

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