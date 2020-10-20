نشكركم على قرائتكم خبر بالصدفة.. مزارع يحصل على كنز أثري ضخم وزنه ‘‘طن كامل’’ في مزرعته يقلب حياته رأسًا على عقب (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اكتشف فلاح تونسي، لوحا أثريا حجريا يتمثل في "نقيشة لاتينية" تعود إلى الحقبة الرومانية، قرب أرضه في غابة الزياتين بطوزة في ولاية المنستير.

وانتبه الفلاح أثناء عمله في أرضه إلى وجود حفرة عميقة في الأرض المحاذية له، وبنبشه لها تفطن إلى وجود اللوح الأثري الذي كان مغطى بالتراب والحجارة، فقام من فوره بالاتصال بمسؤولي المعهد الوطني للتراث.

جديد أخبار دوت الخليج:

وتم إخراج اللوح، الذي يزن حوالي طن واحد، وعليه نقوش بالأحرف اللاتينية عبارة عن 7 أسطر، ويبدو أنه مماثلا لنقيشة أخرى أكبر حجما موجودة بمنطقة لمطة، وفيها ذكْرٌ لأسماء من حكموا هذه البلدة الصغيرة في العهد الروماني.

وكانت بلدة لمطة قديما في العهد الروماني تلقب بلبتيس مينور، وهو اسم من أصل فينيقي، وسكنها اللوبيون ثم الفينيقيون قبل أن تصبح خاضعة لقرطاج. وبعد الفتح الإسلامي، بنى الأغالبة بها، وتحديدا سنة 859، قصرا أطلقوا عليه اسم قصر الرباط.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء