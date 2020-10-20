ياسمين صبري تستعرض في حوض السباحة والجمهور نيال أحمد أبو هشيمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٩ مساءً (دوت الخليج)

تداولت صفحات فنية عديدة بموقع تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة ياسين صبري ، وهي في حوض سباحة وأيضا في البحر.

وظهرت ياسمين صبري في بعض الصور ، عارية داخل المسبح وفي أخرى وهي ترتدي المايوه على شاطئ البحر، وبقية الصور ظهرت بملابس مكشوفة وهي في حالة استرخاء.

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واشعلت الصور المتداولة موقع تويتر، من خلال المزيد من المشاركة في تداولها والتعليق عليها من قبل المغرين.

وقال مغرد ُمعلقا :"هو فين أبو هشيمة؟" ، وكتب مغرد ثاني قائلاً : "ماهي أصبحت مشهورة ليه بتتعرى ثاني، وأضاف آخر :" نيال أحمد أبو هشيمة تهبل".

ورغم أن هذه الصور تم تداولها في وقت سابق، بعد أن قامت الفنانة ياسمين صبري بمشاركة جمهورها ومحبيها بعدد منها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستغرام" إلا أنه تم تداولها مجدداً مع صور أخرى لها ، على نطاق واسع.

وبدت ياسمين صبري في الصور بمفردها وهي داخل أحد أحواض السباحة وفي أماكن إسترخاء، وفي البحر ويبدو أن هذه الأماكن خارج مصر، وتسأل الكثيرون من متابعيها حينها عن البلد الذي تتواجد فيه ولكنها تجاهلتهم ولم ترد على أي تعليقات تلقتها .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية ، الذي قام بمشاركتها في بطولته مجموعة من نجوم الفن من بينهم آيتن عامر واحمد مجدي وهبة مجدب وإدوارد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ونهال عنبر .

وتعرض هذا العمل لإنتقادات حادة بسبب أحداثه التي وصفها الكثيرون بالمملة ، مما أدى إلى عدم تحقيقه للنجاح المرجو من وراء إنجازه.





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