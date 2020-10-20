نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصورة وفيديو.. والدة الفنانة حلا الترك تثير إستغراب وتساؤلات متابعيها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

علقّت منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك ووالدة الفنانة الشابة حلا الترك، على الصورة الأخيرة التي نشرتها قبل أيام وظهرت فيها برفقة ابنتها في طفولتها وعلى إثرها تم توجيه انتقادات لها كونها تتهم ابنتها بالعقوق.

وظهرت منى السابر، في مقطع فيديو جديد تم تداوله على نطاق واسع بين المتابعين، أكدت فيه على قطيعتها مع ابنتها "حلا"، موضحة: "الصورة اللي أنا نزلتها لبنتي حلا صورة طفولة وأنا قاعدة أتكلم معاها بهالطريقة.. طريقة التواصل الاجتماعي لإني أنا مو قادرة أتكلم معاها".

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وردّت منى السابر على الانتقادات التي وجهت إليها مبينة أنها تتبع طريقة غير مباشرة للتواصل مع ابنتها، ولا تمتلك حرية التعبير في ذلك وأن حلا هي ابنتها، وهذا يمنحها حق التوجه إليها بالطريقة التي تعجبها.

وأوضحت السابر قائلة: "أنا صكيت التعليقات مو عشان العالم تنتقدني لإن بالنهاية شوفوا أنا أُمْ.. ما يضرني ولا واحد بالمية من اللي بينكتب.. من حقي أعبر عن داخلي عن أشياء أنا بحسها طالما أنا ما أضر أحد.. البنت هي بنتي وأنا أوصلها الكلام بالطريقة اللي تعجبني".

وحظي المقطع باهتمام الكثير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم للقطيعة بين الفنانة ووالدتها، خاصة وأن الغالبية فسّروا الأمر بأن منى تؤكد اتهامها لابنتها بشكل غير مباشر بالعقوق.

بالمقابل رأى قسم آخر من المتابعين أن حديث منى السابر ربما يكون فيه نوع من استجداء ابنتها حلا الترك كي تتواصل معها في ظل مغادرتها باختيارها للعيش مع والدها محمد الترك، دون أن تشعر بمعنى أمومة والدتها وحقها عليها في رؤيتها والتواصل معها.

وقالوا بأنه مهما فعلت السابر مع إبنتها، فالاخيرة تبقى ابنتها وليست أختها حتى تواصل قطيعتها وعقوقها لها لسنوات.

وكانت منى السابر قد نشرت صورة لابنتها حلا من حفل تخرجها من الثانوية عبر حسابها في موقع إنستغرام، وعلقت: "عزيزتي حلا الترك مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغما عنهم.. أنا هي أمك".

وأضافت: "نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك، فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراك في أعلى المراتب.. أبارك لك نجاحك وجميع إنجازاتك وأتمنى من الله أن يحفظك وأخواتك من كل مكروه.. أم حلا وعبدالله ومحمد".



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