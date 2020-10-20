طالب الإعدادية الذي أنجب من شقيقته التوأم يفجر مفاجأة صادمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٧ مساءً (دوت الخليج)

فجر طالب الصف الثالث الإعدادي المتهم بمعاشرة شقيقته التوأم معاشرة الأزواج حتى حملت وأنجبت منه طفل سفاح، مفاجأة صادمة في اعترافاته أمام جهات التحقيق، بشأن والده وعلاقته بما حدث بينه وبينه شقيقته.

وفي التفاصيل فقد كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز امبابة تفاصيل حبس صبي عاشر شقيقته التوأم معاشرة الازواج، ما أدي إلي حملها سفاحا ،ما جعل والدهما يحاول التخلص من الرضيع فور ولادته.

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وأشارت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 سنة أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث وألقت القبض على الأب الذي أشار إلى أنه حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، إلى منزل الأب وألقى القبض على ابنائه، واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الطفل فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقته التوأم منذ عام وشهرين، بعدما تركت والدته المنزل، وتعلم مشاهدة الأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وفي يوم ضبطته شقيقته بمشاهدة فيلم إباحي، وأقنعها بتقليد الأفلام الجنسية، واستمرا على ذلك لمدة عام كامل.

وأكد المتهم أنه لم يعلم أن شقيقته حامل منه، لكنها أُصيبت بحالة إعياء شديدة، وامتنعت عن الطعام، فأخذها والدهما إلى المستشفى، وعقب الكشف عليها اكتشف حملها.

وتابع المتهم في اعترافاته، بأنه اتفق مع والده على استكمال حمل شقيقته، وعقب ولادة الجنين يتم التخلص منه، ومنعهما من اللقاء طوال فترة حملها، إلا أن الشرطة ألقت القبض على الأب قبل التخلص من الرضيع. كما فجر مفاجأة صادمة، بأن والده اغتصب شقيقته أيضًا وعاشرها معاشرة الأزواج.

وكشف المتهم، أن والدته انفصلت عن والده منذ عام ونصف العام، وتركت منزل العائلة، وأنه كان يتجه إلى العمل ويعود إلى المنزل، وأثناء نومه مع شقيقته في غرفة واحدة كان يمارس معها الرذيلة برضاها.

وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل داخل دار رعاية، ومازالت التحقيقات مستمرة مع الابن والأب، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



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