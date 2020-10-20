للنساء والرجال.. طريقة طبيعية ومضمونة لإخفاء الشيب المبكر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

يعاني الكثير من الأشخاص، رجالاً ونساءً من الشيب المبكر، وهو ما يزعجهم ويؤثر في ثقتهم بمظهرهم. ولعلاج هذه المشكلة، يلجأ الجميع إلى الصبغات الكيميائية التي يتم شراؤها من المتاجر والمحال المتخصّصة.

ومن المعروف أن هذه الصبغات تؤثر مع مرور الوقت سلباً في صحة الشعر وفروة الرأس. ولهذا ندعو الجميع إلى استبدالها ببعض الوصفات المنزلية سهلة التطبيق، ومنها وصفة أوراق الكاري التي تحتوي على مركبات تزود الشعر بالكثير من العناصر المغذية وتمنع ظهور الشيب في سنّ مبكرة. فاستخدام هذه الأوراق يعزّز نسبة الميلانين في بصيلات الشعر، ما يساهم في إزالة الشيب ويحفّز نمو الشعر ويحسّن صحة فروة الرأس.

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ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة، من المفيد جداً القيام بهذه الخطوات: توضع أوراق الكاري على النار مع كمية كافية من زيت جوز الهند ويسخن الخليط حتى يتحول لون الأوراق إلى داكن.

يُترك الخليط حتى يبرد ويصفَّى الزيت، ثم تدلّك به فروة الرأس ويغطّى الشعر بواسطة منشفة أو قبّعة الاستحمام لمدة ساعة واحدة. بعدها يتم غسل الشعر بالشامبو، وللحصول على أفضل نتيجة يجب تكرار العملية نفسها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.



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