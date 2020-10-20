نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين عبدالعزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو جديدة يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهر "العوضي"، خلال احتضان زوجته له، ليزيد من قوة احتضانه لها، ما جعلها تطلب منه الابتعاد عنها بطريقة ساخرة، خلال فيديو قصير جمع بين الرومانسية والكوميديا، والذي تضمن أيضًا مقطعا من أغنية "الوتر الحساس" للفنانة شيرين عبدالوهاب، بحسب مجلة (هُن) المصرية.

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وأرفقت "ياسمين" "إيموشن" ضاحك على مقطع الفيديو، ليعلق زوجها أيضًا بـ"الإيموشن" نفسه.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشورها الذي حصد ما يقارب الـ100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى كابل في الوسط الفني"، و"عنيف أوي أحمد العوضي وحبه ليكي"، و"ضحكتوني جدًا".

https://www.instagram.com/p/CGNT51nAaST/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGNT51nAaST/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Oct 11, 2020 at 8:18am PDT

وكان "العوضي" أثار الشك مؤخرًا حول حمل ياسمين، حيث شارك الفنان متابعيه عبر بصورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وظهر الثنائي بملابس سواريه، تشير خلال حضورهما إحدى المناسبات، حيث ظهر العوضي وهو يحتضن الأخيرة، ويضع يديه حول خصرها دون أن يُعلق مكتفًا بوجوه تعبيرية.

وسرعان ما تفاعل المتابعون حول الصورة، مشيدين بهما وبعلاقتهما، في حين تسائل البعض عن حقيقة حمل الفنانة، بسبب وضعية الصورة، فعلق المتابعون: "هي حامل ولا ايه"، "الماسكة دي مش مطمناني".



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