كريم عبد العزيز يسرق الزعيم (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه سعيد للغاية بتعاونه الأول مع الفنان أحمد مكي من خلال مسلسل "الاختيار 2" والذي من المقرر أن يُعرض في رمضان المقبل.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات عبر فضائية MBC4: "أنا فرحان إني هتعاون مع مكي، مكي نجم كبير جدا جدا، والورق مكتوب بشكل جيد جدا بينا إحنا الاتنين، ويا رب نقدر نوصل للناس ونعمل حاجة حلوة".

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وحول مدى خوفه من خوض تجربة مسلسل "الاختيار 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، أوضح كريم: "مش خايف من تجربة الاختيار 2، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم حاجة حلوة للناس". لافتا إلى أنه لازال يواصل تصوير فيلم "كيرة والجن" مع الفنان أحمد عز.

وعن فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع دينا الشربيني وماجد الكداوني، اعترف الفنان كريم عبد العزيز :"سرقنا الاسم من فيلم الزعيم عادل إمام (البعض يذهب للمأذون مرتين) بعد استئذان أصحاب الشأن، وفعلا في تقارب كبير جدا ما بين الفيلمين لأننا بنتكلم عن الزواج والطلاق".



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