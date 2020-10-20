صور صادمة.. زوجة نجم شهير تأكل من القمامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٥ مساءً (دوت الخليج )

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صور صادمة للزوجة السابقة للنجم الأمريكي الشهير جيمي جاكسون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، انتشرت بين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي لوني ويلسون

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إنها لوني ويلسون، الشابة التي كانت يومًا ما من مدربات اللياقة البدنية "الكروس فيت" المشاهير، الآن باتت مشردة هائمة في شوارع منطقة شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا، بعد أن تركها زوجها بلا مأوى.

واختفت لوني ويلسون عن عيون الجمهور وكان الظهور الأخير لها منذ عامين، وتحديدًا في شهر أكتوبر 2018.

محاولة قتل لوني

يذكر أن "لوني" و"جيريمي" تزوجا عام 2012 في حفل زفاف سري أقيم في منتجع "لاغونا بيتش"، وبعد عامين أقدم النجم على خنقِها محاولا قتلها في السرير وهو في حالة سكر، ونجحت في الإفلات من يديه لتنتهي العلاقة بإنفصالهما ليطوي العالم رسميًا هذه الصفحة، التي عادت من جديد بعد الصور التي نشرتها صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

لوني تأكل من القمامة

عادت من جديد لوني ويلسون للظهور هذا العام ولكن في صور مؤلمة وصادمة، وظهرت مشردة وفي حالة مزرية، والتقطت كاميرات بعض الأشخاص صورًا لها أثناء بحثها في صناديق القمامة عن بقايا طعام، وتسير متسخة الملابس بعربة تسوق.

وبعدما رصدت هذه الحالة، تواصلت صحيفة "ديلي ميل" مع صديقة ويلسون، عارضة الأزياء "كريستين روسيتي" التي ذهبت لملاقاتها وعثرت عليها نائمة أمام عربتها في الشارع، وقد وثَّقت الكاميرات لقائهما المؤثر، من بعدها مُنِحَت "لوني ويلسون" سريرًا دافئًا ووجبة طعام ساخنة، والفرصة للاستحمام بعد عام من القذارة والحديث عن رحلتها المأساوية.

من جهة أخرى، شوهد نجم فيلم Baywatch- جيمي جاكسون، الزوج السابق لويلسون ، يستمتع بوقته في مدينة "نيوبورت بيتش" في جنوب ولاية كاليفورنيا، إذ رُصِدَ وهو يركض على شاطئ البحر مُستعرضًا بنيته العضلية.





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