الكشف عن سبب منع شهيرة نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٢ مساءً (دوت الخليج)

رفضت الفنانة شهيرة حضور الفنانة نجلاء فتحي حضور عزاء زوجها الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز الـ79 عامًا. وجاء ذلك بعد مكالمة أجرتها نجلاء فتحي بنجل محمود ياسين لتعزيته في وفاة والده، الأربعاء الماضي، بحسب موقع «الرؤية» الإماراتي. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: صور صادمة.. زوجة نجم شهير تأكل من القمامة منى زكي تكشف لأول مرة: بهذه الطريقة أعاقب لي لي للنساء والرجال.. طريقة طبيعية ومضمونة لإخفاء الشيب المبكر ياسمين عبدالعزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كريم عبد العزيز يسرق الزعيم (شاهد) التقديم ينتهي الخميس.. وظائف حكومية شاغرة للرجال والنساء في السعودية بصورة وفيديو.. والدة الفنانة حلا الترك تثير إستغراب وتساؤلات متابعيها ياسمين صبري تستعرض في حوض السباحة والجمهور نيال أحمد أبو هشيمة فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الذهب في السعودية بشكل مفاجئ للمرة الأولى.. الفنانة يسرا تكشف سر رفض زوجها الظهور .. وعن الفنان الذي أحبته (فيديو) السعودية.. تحذيرات حكومية عاجلة للمواطنين والمقيمين من هذا الأمر أحمد العوضي وطليق ياسمين عبدالعزيز يلتقيان بالصدفة.. شاهد كيف كانت النظرات بينهما! مغردون سعوديون يحركون السلطات المصرية لملاحقة اليوتيوبر الساخر أشرف طالب الإعدادية الذي أنجب من شقيقته التوأم يفجر مفاجأة صادمة بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب وأوضح الموقع الإماراتي أن نجلاء فتحي أبلغت نجل الفنان الراحل رغبتها في زيارتهم بمنزلهم لتعزيتهم، إلا أن الفنانة شهيرة نصحتها بعدم المجيء خوفاً على صحتها، خاصة أنها تعاني من نقص في مناعتها، ما يجعلها أكثر عُرضة للإصابة بكورونا.

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