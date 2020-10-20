نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مروحية إماراتية تحطمت وصهر ابن زايد على متنها.. الكشف عن تفاصيل واقعة كانت سببا رئيسيا في التطبيع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فجرت صحيفة أمريكية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها تفاصيل واقعة حدثت في اليمن، قالت إنها كانت السبب والحدث الذي عبد الطريق لاتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات مع الكيان المحتل مؤخرا.

قد يهمك أيضًا:

خبيرة تغذية تحذر: لا تتناول هذه الفاكهة على معدة فارغة

"واتس أب" يستعد لطرح ميزة جديدة لمنافسة "زووم"

كيم كارداشيان: حذّروني من العمل مع ترامب وإلا ستتدمر سمعتي!

مروحية إماراتية تحطمت وصهر ابن زايد على متنها.. الكشف عن تفاصيل واقعة كانت سببا رئيسيا في التطبيع

مفاجأة عن أحد الطفلين الذيْن رمتهما أمهما العراقية في نهر دجلة انتقاماً من طليقها

بعد الدم والدموع.. مفاجأة سارة لـ "فتى الزرقاء" من ملك الأردن (شاهد)

بعد 4 اشهر على الزفاف .. انتحار زوجة فنان عربي شهير ومفاجأة بشأن السبب.. شاهد من يكون؟؟

امرأة تصفع زوجها داخل طائرة بعدما رفض ارتداء الكمامة .. شاهد ردة فعله!

3 جرائم لم يصدقها العقل هزت قلوب العرب وأشعلت الرأي العام بقوة

تزوج موظفة لتعينه.. وإذا بها (تنكبه) !؟

طلب مثير وجريء من إسرائيل للوفد الإماراتي.. تعرف عليه

أطول مراهق صيني في العالم يدخل موسوعة جينيس.. شاهد العملاق المراهق

الشيخ صباح الصباح يظهر في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء للحديث بشأن إنهاء الأزمة الخليجية والمصالحة مع قطر

الإمارات: شاب يصور زميلاته في السكن داخل دورات المياه بطريقة شيطانية.. وهكذا كشفته إحدى الضحايا

مستشار بريطانيا العلمي يفجر مفاجأة بشأن استيطان كورونا .. وهذا ما سيحدث بعد 10 سنوات!!

نظام بشار الأسد يتخذ إجراءا مفاجئًا تجاه الأمير السعودي الوليد ابن طلال

العثور على كنوز مطمورة منذ آلاف السنين.. شاهد الفيديو

محاولة اغتيال مسؤول تركي في عدن.. وأصابع الاتهام تشير إلى الإمارات

اكتشاف “قط عملاق” عمره 2100 عام

الشمس تشرق من مغربها واليوم بسنة كاملة في هذا الكوكب!



منها يحمي الكبد ويقي من ارتفاع الكوليسترول.. 9 فوائد صحية لـ الفجل الأبيض والأحمر

في ظل كورونا.. كيف نتعامل مع الإنفلونزا ومتى نلجأ للطبيب؟

شركة سعودية شهيرة تعلن استبدال هذا المنتج “التركي” اللذيذ بمنتج “يوناني” تضامنا مع حملة المقاطعة

السعودية تعلن رسيمًا وفاة صاحب السمو الملكي (بيان)

هل تذكرون المذيعة اللبنانية “سازديل “ التي تم طردها من الكويت؟؟.. شاهدوا أين أصبحت والمفاجأة التي كشفتها اليوم



أب يُنجب وهو في العاشرة من العمر.. وعقيم لديه 8 أبناء في الكويت!!



ضربة غير متوقعة للإمارات احتجاجًأ على قيام الشيخ نهيان آل نهيان بالتحرش "والاعتداء الجنسي" على ثلاثينية بريطانية



إذا ظهرت إحدى هذه العلامات سارع بإصلاح مكابح سيارتك فورًأ



8 علامات منبهة تدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك



رانيا محمود ياسين تتعرض للانتقاد بسبب انفعالها أثناء تعزية ابنة رجاء الجداوي لها- (فيديو)



القبض على رجل وامرأتين داخل شقة بالرياض وهذا ماكانوا يفعلونه “بالحرام”!.. فيديو يوثق لحظة القبض عليهم

اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي

للوقاية من الضغط وأمراض القلب والشرايين.. إليك نصائح ضرورية أكدتها مدينة سعود الطبية

خبير تقني يحذر من حفظ الأرقام السرية على المتصفحات لهذا السبب المفاجئ!! (فيديو).

زوج الفنانة الإماراتية أحلام يدخل المستشفى.. والأخيرة تبعث له برسالة مؤثرة وتنشر هذه الصورة

توقف فورًا عن تناول هذه الأطعمة الأربعة.. فإنها ترفع مستوى السكر في دمك

ترامب يتهم هذه الدولة العربية بدعم الإرهاب ويصرح: عليهم أن يدفعوا تعويضات لـ"ضحايا الإرهاب".. من تكون؟؟ (الاسم)

تفاصيل مثيرة.. هذه الفاتنة سبب انتقال فيروس كورونا لترامب

العثور على مخبأ سري داخل إحدى محلات الذهب بالرياض وهذا ما وجدوا فيه!.. شاهد المفاجأة

إسرائيل تعلن تتويج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من حكام العرب بهذه الجائزة!.. (الأسماء)

هجوم على عمرو دياب بسبب أغنيته الجديدة .. والجمهور: احترم تاريخك

أول تعليق سعودي (صادم) على وفاة صائب عريقات.. آل الشيخ يشمت: أغبى خلق الله وحادثة مضحكة!

هل تذكرون الأمير السعودي النائم “الوليد بن خالد” الذي دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا؟؟.. شاهدوا ردة فعله المفاجئة اليوم مع عمته! (فيديو)

وفاة صائب عريقات في مستشفى إسرائيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. وهذا أول إعلان للتلفزيون الفلسطيني

معلق إماراتي بارز أراد أن يتجنب ذكر جنسية لاعب إسرائيلي وهذا ماحدث.. (شاهد)

ما لا تعرفه عن زوجة الفنان أحمد بن عبد العزيز الشهيرة.. وكيف باع أثاث منزله لينفق على أسرته! (شاهد)

5 أطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة.. تعرف عليها

قرار مفاجئ للملك سلمان يُفرح قلوب السعوديين: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى!

حاكم هذه الدولة العربية يمتلك “إمبراطورية عقارات” في لندن.. شاهد من يكون؟؟



شاهد ردة فعل أمير الرياض عندما قدمت له قهوة تركية!!

شاهد.. نجل طلال مداح ينشر صور لوثائق خاصة بوالده .. ويعلق: شوفوا إيش لقيت!

السعودية في مرمى داعش .. تنظيم الدولة يدعو أنصاره لتنفيذ عمليات وهجمات في المملكة.. وتسجيل صوتي يكشف السبب

بدأ بتلمّسها ثم اعتدى عليها “جنسياً” على فراش طرحها فوقه.. بريطانية تروي قصتها مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (تفاصيل جديدة)

مشروب بسيط على الريق يُفتت حصوات الكلى ويعزز المناعة ويقلل من تراكم الدهون على الخصر

​

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن فرقة مهام أمريكية خاصة في اليمن قد تكون لعبت دورا في اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

التقرير الذي أعده “ديون نيسباوم” جاء فيه أن مروحية إماراتية كانت تحمل جنودا في عملية ضد القاعدة باليمن تحطمت في 11 أغسطس 2017 حيث قتل في العملية 3 جنود إلى جانب جرح سبعة آخرين منهم عضو في العائلة الحاكمة في أبو ظبي.

وحاول الإماراتيون البحث عن طرق لمساعدة الجنود ولم يجدوا إلا الولايات المتحدة التي طلبوا منها تنظيم عملية إنقاذ لهم، وخلال ساعات سارعت قوات العمليات الخاصة من أجل إنقاذ عضو العائلة الحاكمة وبقية الجنود.

وتعلق الصحيفة أن العملية أدت بطرق غير متوقعة لتعبيد الطريق أمام عملية التطبيع بعد ثلاث سنوات بين أبو ظبي وتل أبيب، وحتى هذا اليوم لم تعترف لا الإمارات أو الولايات المتحدة بدور القوات الخاصة في إنقاذ عضو العائلة الحاكمة.

وكان الأمريكي في مركز المهمة هو الجنرال ميغويل كوريرا الذي يعمل الآن مستشارا خاصا للبيت الأبيض وعضوا بارزا في مجلس الأمن القومي متخصصا بملف السياسة الأمريكية في الخليج.

“كوريرا” كان في هذا التوقيت ملحقا عسكريا في سفارة الولايات المتحدة في الإمارات وأشرف على عملية الإنقاذ في 2017 وقاد عملية الاحتفال بعودة الأمير الشاب بعد ستة أشهر، وأصبح كوريرا شخصية مهمة بين الإماراتيين خاصة الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد الذي كان عم وصهر الأمير الجريح.

وكانت علاقة كوريرا القريبة مع قادة الإمارات رصيدا لم يكن متوقعا في المحادثات السرية التي رعتها إدارة دونالد ترامب بين إسرائيل والإمارات والتي قادت إلى اتفاق التطبيع أو ما عرف باتفاق إبراهيم. ويعتبر هذا إنجازا كبيرا لترامب الذي قام بإقناع البلدين على التعاون في مجال المصالح المشتركة ومواجهة إيران.



واعترف المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون بالدور الذي لعبه الجنرال كوريرا في المحادثات التي قادت إلى توقيع الاتفاقية في 15 أيلول/سبتمبر وحضرها وزير الخارجية، شقيق بن زايد وعم الجندي الذي أنقذته أمريكا.

وقال عبد الله بن زايد لترامب إن الجنرال “هو جزء من عائلتي” و”لم يكن هذا ليحدث بدونه”. وهو نفس الشعور لدى جارد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الذي لعب إلى جانب نائبه آفي بركوفيتز دورا كبيرا في تحقيق الصفقة إلا أنهما اعترفا بما قام به الجنرال.







من جانبه قال السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إن نجاح كوشنر وبروكوفيتز جاء بسبب الثقة التي بناها الجنرال كوريرا مع الإماراتيين.



وتابع: “الحقيقة أن اتفاق إبراهيم احتاج لكي يتحقق عنصر الثقة والتي كانت لدينا مع ميغول كوريرا والبيت الأبيض”. وجاءت مهمة الإنقاذ في 2017 بعد أيام من محاولة القوات اليمنية التي دعمتها الولايات المتحدة والإمارات لطرد مقاتلي القاعدة من واحد من معاقلهم القوية. وقامت القوات الأمريكية بملاحقة القاعدة في اليمن التي اعتبرتها واشنطن من أكثر الجماعات المتطرفة من فروع القاعدة. وكان الجنرال كوريرا في بيته بأبو ظبي عندما جاءته المكالمة وفيها الخبر عن تحطم المروحية في اليمن.

ورغم بيان الإماراتيين الرسمي أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني إلا أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن السبب غير واضح، مما يترك الباب مفتوحا لتعرضها إلى صاروخ أو أنها أسقطت بسبب هجوم مضاد.

وبالإضافة للجنود الثلاثة الذين قتلوا جرح سبعة كان من بينهم زايد بن حمدان آل نهيان، 27 عاما، وهو ابن أخ ولي العهد وزوج ابنته الذي أصيب بجروح بالغة. وعلم المسؤولون الأمريكيون لاحقا أن الشيخ زايد بن حمدان كان من بين الذين تم إنقاذهم. ونقلت طائرتان أمريكيتان من طراز أوسبري قوات العمليات الخاصة وفريقا طبيا إلى موقع تحطم المروحية. ونقل الجرحى إلى البارجة الأمريكية باتان المرابطة في خليج عدن.

وقال بيل أربان، المتحدث باسم القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إن جنديا مات في الطريق إلى البارجة فيما استطاع الأطباء إنعاش جندي توقف قلبه في الطريق. وأضاف أربان أن الفريق الطبي عمل 48 ساعة على الجنود الجرحى فيما اصطف الجنود الأمريكيون للتبرع بالدم.

وطلب قادة الإمارات من الولايات المتحدة السماح بنقل جنودهم إلى لاندستول في ألمانيا حيث يحتفظ الجيش الأمريكي بمستشفى عسكري هناك. واتصل قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل بوزير الدفاع جيمس ماتيس الذي أصدر موافقته على عملية النقل.

ونقلت الولايات المتحدة الجنود الجرحى إلى مطار في اليمن حيث كانت تنتظرهم مقاتلة سي-17 لأخذهم إلى ألمانيا. وكان هبوط الطائرة في اليمن خطرا ولهذا هبطت في الليل وأقلعت قبل شروق الشمس.

وفي العام الماضي توقفت مسيرة كوريرا بشكاوى أنه أقام علاقات مع القادة الإماراتيين عندما كان ملحقا عسكريا في أبو ظبي دون إبلاغ مسؤوله المدني. وعزل من منصبه في نيسان/إبريل 2019. وتوصل المفتش العام في البنتاغون إلى أنه لم يرتكب خطأ ومن ثم حصل على وظيفة في البيت الأبيض كمدير لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى المحادثات السرية بين العتيبة وسفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر التي جرت من خلال البيت الأبيض، وذلك بعد كتابة العتيبة مقالا في صحيفة إسرائيلية.

وفي تموز/يوليو سافر كوريرا الذي يطلق عليه زملاؤه بالهامس العربي إلى أبو ظبي واجتمع مع ولي العهد الشيخ محمد وناقشا تفاصيل الصفقة حيث أكد المسؤول الأمريكي لمحمد بن زايد أن أمريكا ستلتزم ببنود الاتفاق.

المصدر: وطن