نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيم كارداشيان: حذّروني من العمل مع ترامب وإلا ستتدمر سمعتي! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان خلال مقابلة مع مقدم البرامج ديفيد ليترمان، أنه تم تحذيرها من أن سمعتها كشخصية معروفة قد تتضرر إذا ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إصلاح أحكام السجن.

وقالت نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عاماً في برمو الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "My Next Guest Needs no Introduction"، المقرر إذاعته على منصة الترفيه الأمريكية "نيتفلكس" في 21 أكتوبر، مع المذيع ديفيد ليترمان: "صدقني، لقد اتصل بي الجميع وحذروني من عدم دخول البيت الأبيض ولقاء ترامب أو أن سمعتي ستنتهي".

قد يهمك أيضًا:

خبيرة تغذية تحذر: لا تتناول هذه الفاكهة على معدة فارغة

"واتس أب" يستعد لطرح ميزة جديدة لمنافسة "زووم"

كيم كارداشيان: حذّروني من العمل مع ترامب وإلا ستتدمر سمعتي!

مروحية إماراتية تحطمت وصهر ابن زايد على متنها.. الكشف عن تفاصيل واقعة كانت سببا رئيسيا في التطبيع

مفاجأة عن أحد الطفلين الذيْن رمتهما أمهما العراقية في نهر دجلة انتقاماً من طليقها

بعد الدم والدموع.. مفاجأة سارة لـ "فتى الزرقاء" من ملك الأردن (شاهد)

بعد 4 اشهر على الزفاف .. انتحار زوجة فنان عربي شهير ومفاجأة بشأن السبب.. شاهد من يكون؟؟

امرأة تصفع زوجها داخل طائرة بعدما رفض ارتداء الكمامة .. شاهد ردة فعله!

3 جرائم لم يصدقها العقل هزت قلوب العرب وأشعلت الرأي العام بقوة

تزوج موظفة لتعينه.. وإذا بها (تنكبه) !؟

طلب مثير وجريء من إسرائيل للوفد الإماراتي.. تعرف عليه

أطول مراهق صيني في العالم يدخل موسوعة جينيس.. شاهد العملاق المراهق

الشيخ صباح الصباح يظهر في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء للحديث بشأن إنهاء الأزمة الخليجية والمصالحة مع قطر

الإمارات: شاب يصور زميلاته في السكن داخل دورات المياه بطريقة شيطانية.. وهكذا كشفته إحدى الضحايا

مستشار بريطانيا العلمي يفجر مفاجأة بشأن استيطان كورونا .. وهذا ما سيحدث بعد 10 سنوات!!

نظام بشار الأسد يتخذ إجراءا مفاجئًا تجاه الأمير السعودي الوليد ابن طلال

العثور على كنوز مطمورة منذ آلاف السنين.. شاهد الفيديو

محاولة اغتيال مسؤول تركي في عدن.. وأصابع الاتهام تشير إلى الإمارات

اكتشاف “قط عملاق” عمره 2100 عام

الشمس تشرق من مغربها واليوم بسنة كاملة في هذا الكوكب!



منها يحمي الكبد ويقي من ارتفاع الكوليسترول.. 9 فوائد صحية لـ الفجل الأبيض والأحمر

في ظل كورونا.. كيف نتعامل مع الإنفلونزا ومتى نلجأ للطبيب؟

شركة سعودية شهيرة تعلن استبدال هذا المنتج “التركي” اللذيذ بمنتج “يوناني” تضامنا مع حملة المقاطعة

السعودية تعلن رسيمًا وفاة صاحب السمو الملكي (بيان)

هل تذكرون المذيعة اللبنانية “سازديل “ التي تم طردها من الكويت؟؟.. شاهدوا أين أصبحت والمفاجأة التي كشفتها اليوم



أب يُنجب وهو في العاشرة من العمر.. وعقيم لديه 8 أبناء في الكويت!!



ضربة غير متوقعة للإمارات احتجاجًأ على قيام الشيخ نهيان آل نهيان بالتحرش "والاعتداء الجنسي" على ثلاثينية بريطانية



إذا ظهرت إحدى هذه العلامات سارع بإصلاح مكابح سيارتك فورًأ



8 علامات منبهة تدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك



رانيا محمود ياسين تتعرض للانتقاد بسبب انفعالها أثناء تعزية ابنة رجاء الجداوي لها- (فيديو)



القبض على رجل وامرأتين داخل شقة بالرياض وهذا ماكانوا يفعلونه “بالحرام”!.. فيديو يوثق لحظة القبض عليهم

اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي

للوقاية من الضغط وأمراض القلب والشرايين.. إليك نصائح ضرورية أكدتها مدينة سعود الطبية

خبير تقني يحذر من حفظ الأرقام السرية على المتصفحات لهذا السبب المفاجئ!! (فيديو).

زوج الفنانة الإماراتية أحلام يدخل المستشفى.. والأخيرة تبعث له برسالة مؤثرة وتنشر هذه الصورة

توقف فورًا عن تناول هذه الأطعمة الأربعة.. فإنها ترفع مستوى السكر في دمك

ترامب يتهم هذه الدولة العربية بدعم الإرهاب ويصرح: عليهم أن يدفعوا تعويضات لـ"ضحايا الإرهاب".. من تكون؟؟ (الاسم)

تفاصيل مثيرة.. هذه الفاتنة سبب انتقال فيروس كورونا لترامب

العثور على مخبأ سري داخل إحدى محلات الذهب بالرياض وهذا ما وجدوا فيه!.. شاهد المفاجأة

إسرائيل تعلن تتويج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من حكام العرب بهذه الجائزة!.. (الأسماء)

هجوم على عمرو دياب بسبب أغنيته الجديدة .. والجمهور: احترم تاريخك

أول تعليق سعودي (صادم) على وفاة صائب عريقات.. آل الشيخ يشمت: أغبى خلق الله وحادثة مضحكة!

هل تذكرون الأمير السعودي النائم “الوليد بن خالد” الذي دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا؟؟.. شاهدوا ردة فعله المفاجئة اليوم مع عمته! (فيديو)

وفاة صائب عريقات في مستشفى إسرائيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. وهذا أول إعلان للتلفزيون الفلسطيني

معلق إماراتي بارز أراد أن يتجنب ذكر جنسية لاعب إسرائيلي وهذا ماحدث.. (شاهد)

ما لا تعرفه عن زوجة الفنان أحمد بن عبد العزيز الشهيرة.. وكيف باع أثاث منزله لينفق على أسرته! (شاهد)

5 أطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة.. تعرف عليها

قرار مفاجئ للملك سلمان يُفرح قلوب السعوديين: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى!

حاكم هذه الدولة العربية يمتلك “إمبراطورية عقارات” في لندن.. شاهد من يكون؟؟



شاهد ردة فعل أمير الرياض عندما قدمت له قهوة تركية!!

شاهد.. نجل طلال مداح ينشر صور لوثائق خاصة بوالده .. ويعلق: شوفوا إيش لقيت!

السعودية في مرمى داعش .. تنظيم الدولة يدعو أنصاره لتنفيذ عمليات وهجمات في المملكة.. وتسجيل صوتي يكشف السبب

بدأ بتلمّسها ثم اعتدى عليها “جنسياً” على فراش طرحها فوقه.. بريطانية تروي قصتها مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (تفاصيل جديدة)

مشروب بسيط على الريق يُفتت حصوات الكلى ويعزز المناعة ويقلل من تراكم الدهون على الخصر

​

وفي حديثها خلال المقابلة، قالت كيم: "يجب أن أذهب إلى هناك وإلا لن يكون حياة لهؤلاء المساجين، إن الأمر يستحق مخالفة نصيحة الآخرين لأنه كان في استطاعتي مساعدة المساجين".

وأعربت كيم كارداشيان في لقائها مع ديفيد ليترمان عن أمنيتها في تعاونها مع الإدارات القادمة في البيت الأبيض ببرنامج إصلاح السجون، وأن تساعدهم على تحقيق الرأفة بالمساجين.

وورد أن المذيع ليترمان ضغط عليها بشأن شعورها تجاه العمل مع دونالد ترامب في وقت ينتقد فيه المشاهير على نطاق واسع إدارته وشخصيته، بما في ذلك هو، وأجابت كيم: "لقد حذرني الجميع من العمل معه أو أن سمعتي ستنتهي".

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل مقابلة كيم كارداشيان في برنامج ديفيد ليترمان قبل عدة أشهر، قبل أن يدخل المرشح الديمقراطي جو بايدن على خط المنافسة في الانتخابات الرئاسية، وقبل أن يعلن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عن طموحاته للترشح للرئاسة.

على صعيد آخر، فقد نشرت تقارير على لسان النجمة خلال لقائها مع المذيع المخضرم، مفادها أن نجمة الواقع تجني أمولاً من إنستغرام أكثر من موسم واحد من برنامجهم الواقعي.

وزعمت نجمة الواقع البالغة، أنها قادرة على جني المزيد من الأموال من مشاركاتها المدفوعة على حسابها الرسمي على منصة إنستغرام أكثر من موسم كامل من برنامج "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز".

وكشفت كيم للمضيف البالغ من العمر 73 عامًا: "لن نكون على ما نحن عليه اليوم بدون برنامج مواكبة عائلة كارداشيان ولهذا السبب نستمر في مشاركة حياتنا".

وتابعت كيم: "واقعياً.. يمكننا مشاركة شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أكثر مما نفعله في موسم كامل من برنامجنا الواقعي".